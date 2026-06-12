El Sevilla toma una decisión con Alexis

El Sevilla ha vuelto a vivir una temporada decepcionante: la destitución de Almeyda, la permanencia obtenida por la mínima por segunda temporada consecutiva y los problemas económicos han marcado el rumbo de otro año difícil para el heptacampeón de Europa League.

En estos momentos tan complicados, las opciones de mercado son muy reducidas para el club hispalense. Las cesiones y los traspasos libres se están convirtiendo en los fichajes habituales del Sevilla. En esta situación tan delicada, la directiva tiene claro que no quiere deshacerse de un jugador que ha sido importante en algunos tramos de la temporada: Alexis Sánchez.

Así lo ha confirmado el nuevo director deportivo José Ignacio Navarro en su presentación: "Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo". Navarro también ha querido añadir que "le darán lo máximo que el Sevilla le puede ofrecer".

El chileno llegó el pasado verano el último día de mercado y se le ofreció un contrato de una temporada. El jugador llegaba a Sevilla tras una floja temporada en Udinese y no generó grandes expectativas entre la afición. Si bien el delantero de 37 años está ya muy lejos de su mejor nivel, todavía sigue conservando parte de su talento y de su olfato goleador, y así lo ha demostrado esta temporada.

Alexis Sánchez en un partido con el Sevilla en el Sánchez Pizjuan / Dani BARBEITO / SPORT

Alexis empezó sorprendiendo con 2 goles y 1 asistencia en sus primeros 5 partidos. No obstante, las lesiones terminaron alejándolo del 11 titular. Aun así, el jugador llegó en buen momento de forma al final de temporada, y cuando el equipo se estaba jugando la permanencia, el chileno apareció: gol ante la Real Sociedad (1-0) y asistencia frente al Espanyol (2-1) que fueron claves para la salvación del Sevilla, y eso que en ambos partidos salió desde el banquillo. En total, 4 goles y 2 asistencias en 30 partidos, de los cuales 11 de inicio.

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En caso de quedarse, Alexis no apunta a ser titular indiscutible. Aun así, su experiencia, su sangre fría en momentos importantes y los goles que puede seguir aportando pueden ser importantes para un Sevilla que sueña con poder volver a vivir noches europeas. La directiva ya ha tomado su decisión, falta ver si Alexis, quien tiene ofertas sobre la mesa para volver a Sudamérica, quiere continuar su aventura por la parte rojiblanca de Sevilla.