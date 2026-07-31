El Sevilla remonta y vence al NEC Nimega en su primer amistoso de pretemporada

El Sevilla ganó este viernes por 1-2 en el campo del NEC Nimega neerlandés, tercer clasificado de la pasada Eredivisie, en el primero de los tres amistosos previstos durante su concentración, que se prolongará hasta el sábado 8 de agosto en Países Bajos y Alemania.

La primera ocasión en el Goffertstadion, pese al dominio inicial de los locales, fue para Isaac, que advirtió la posición adelantada del portero hispano-argentino Gonzalo Crettaz y ensayó un disparo desde más allá del centro del campo que salió, con el guardameta batido, a escasos centímetros de un poste.

Sin embargo, los centrocampistas del NEC Nimega imponían su fútbol de toque, fruto del cual generaron dos oportunidades muy claras. Nejasmic estrelló un potente disparo desde el borde del área en el larguero, mientras que Chery recibió un balón franco en el punto de penalti, pero su tiro fue despejado por Alberto Flores.

El doble pivote del Sevilla, compuesto por los canteranos Manu Bueno y Nico Guillén, se veía desbordado por la inferioridad numérica, lo que permitió a los neerlandeses trenzar una bonita acción en tres cuartos de campo que Ouaissa convirtió, con un disparo raso, en el primer gol del encuentro, en el minuto 27.

Los sevillistas reaccionaron con brío a la desventaja hasta hacerse acreedores del empate, que llegó diez minutos más tarde. Oso avanzó por el pasillo del ‘ocho’ y chutó con la derecha, su pierna menos hábil. Crettaz rechazó en corto e Isaac, atento al rebote, anotó el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Ambos entrenadores realizaron numerosas sustituciones en la segunda mitad, en la que el lateral zurdo Julio Díaz, recién fichado procedente del Atlético, disputó sus primeros minutos como sevillista. El conjunto local acusó más el carrusel de cambios, ya que apenas se acercó a los dominios de Odysseas.

El gol que decidió el encuentro llegó en el minuto 82, cuando el delantero senegalés del filial Ibra Sow, que había salido airoso de casi todos los duelos con los centrales, forcejeó con el defensa Moslih hasta deshacerse de él y batió por bajo al portero del NEC Nimega en su salida desesperada.

Luis García Plaza alineó de inicio a Flores; Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo; Manu Bueno, Guillén; Jesuly, Peque, Oso; e Isaac. También jugaron Odysseas, Iglesias, Julio Díaz, Iker Muñoz, Guridi, Agoumé, Sierra, Manuel Ángel, Ibra y Jesús Cruz.