El Sevilla se rehace a la remontada del Elche y salva un punto en los minutos finales (2-2)

Inesperada alineación de Matías Almeyda en el Sevilla Fútbol Club con cambio de dibujo incluido con tres centrales y Alfon González de carrilero zurdo ante la ausencia de Suazo para recibir al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Comenzó el partido en Nervión con una dura entrada de Marcao, hoy titular como defensa zurdo en línea de cinco y abandonando su posición para marcar al mediocentro más descolgado.

Fueron los de Eder Sarabia los más propositivos, asumiendo a veces un riesgo innecesario, quienes inquietaron más los dominios de Nyland en los primeros minutos sin llegar a concretar ocasiones claras. Los de Almeyda también tuvieron alguna opción en robos altos que no llegó a más. Agoumé se cargó con una amarilla innecesaria al querer parar una contra en área contraria.

El Elche se aproxima al gol y el Sevilla convierte por medio de Isaac

Pasados los veinte minutos, tras otros tantos con indecisiones y bajo ritmo, pudieron los ilicitanos adelantarse en el marcador por medio de Rafa Mir después de una buena jugada trenzada que sirvió desde la derecha Álvaro Núñez al segundo palo. Allí esperaba el delantero cedido por el Sevilla, que erró al conectar con el balón y desperdició una clarísima oportunidad.

Se acercaba la pausa de hidratación y el conjunto de Matías Almeyda le iba a meter un zarpazo al marcador con un gran balón que enganchó Isaac Romero en la frontal. No estaba teniendo una noche cómoda el lebrijano, errático con el esférico cada vez que recibía, pero en un envío de Batista Mendy a Vargas, lo punteó el suizo y le llegó al canterano, que le pegó según le vino con la derecha y la puso imposible para Dituro.

El gol, unido al cooling break, sirvió para que Nervión estallara primero en júbilo por el tanto y luego contra la directiva y personificados en Del Nido Carrasco.

Cuando el juego volvió el Sevilla mantuvo el nivel y siguió percutiendo por la derecha en salida para buscar a Isaac o segundas jugadas, pero al descanso se llegaría con el mismo marcador después de una falta en la que Marcao la tuvo en un cabezazo. El Elche, eso sí, pudo empatar en el descanso tras un córner en corto que Martim Neto cruzó de más por poco.

La vuelta de vestuarios pudo traducirse en el segundo de los sevillistas con un disparo de Vargas que no llegó a atrapar Dituro y punteó a la red Isaac Romero, pero estaba en fuera de juego el lebrijano.

El Elche voltea el marcador y el Sevilla vuelve a empatar

Con el Elche con poco empuje y mostrando un nivel muy lejano al de las primeras jornadas, los de Almeyda empezaron a irse arriba y a rondar cada vez con mayor continuidad el área ilicitana, pero el fútbol, caprichoso como él sólo, quiso que André Silva se encontrara un balón en el punto de penalti para hacer las tablas. Fue Martim Neto quien le ganó en la izquierda la batalla a Azpilicueta, flojo en la acción, para que el portugués con pasado en el Sevilla anotara el 1-1.

El resultado y el tiempo transcurrido, una hora de juego, llevó al argentino a realizar un triple cambio con las entradas de Castrín, Suazo y Alexis Sánchez por Nianzou, Gudelj y Alfon.

Las sustituciones no empujaron al Sevilla, que cedió metros tras el empate y minutos más tarde encajaría el segundo. Una falta de Suazo en la frontal se la pidió Rafa Mir, que la transformó con un golpeo seco por el palo corto de Nyland.

El delantero de Murcia se volvió loco en la celebración dirigiéndose a la grada baja de Gol Norte, donde empezó a escuchar poco después gritos de 'Rafa Mir, hijo de puta' al unísono de todo el campo, y de la parte baja de Gol Norte otros más graves como 'Violador, violador'. Cuando Sarabia lo quitó en el 80' se sucedieron cánticos en contra del jugador.

Fue Alexis quien por medio de un centro que remató cruzado con la cabeza Januzaj devolvió algo de peligro a la meta de Dituro para que instantes después de una dejada de tacón de Isaac disparara Peque a la red clavándola en la escuadra. Levantó uno de los asistentes de Alberola Rojas la banderola indicando fuera de juego y el VAR corrigió la decisión. 2-2.

En volandas, el Ramón Sánchez-Pizjuán quiso llevar a los suyos a la primera victoria del curso en Nervión y a la segunda consecutiva en el campeonato, pero ya primaba el corazón a la cabeza y les empezó a faltar pausa a las acciones.

Los seis minutos de añadido no trajeron nuevas ocasiones a este Sevilla - Elche que terminó con reparto de puntos. Los de Almeyda, que controlaron la primera mitad, encajaron el empate a la vuelta de vestuarios y les costó mucho reponerse, siendo ya tarde y siendo válido únicamente para arañar un punto. Los tres puntos en Nervión rara vez se quedan en casa por diferentes circunstancias.