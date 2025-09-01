El Sevilla prepara la sorpresa con Alexis Sánchez: ¡Podría volver a LaLiga!

Serán horas movidas en las oficinas del Sevilla FC este lunes. Tras cerrar la venta de Dodi Lukebakio al Benfica por unos 22 millones de euros, en el club han ultimado un acuerdo con el futbolista Alexis Sánchez, según medios como El Desmarque y EMOL.

El jugador de 36 años, procedente del Udinese, recalará a la endidad hispalense una vez se pueda oficializar la salida de belga mediante una operación de cesión de un año con opción de compra a final de temporada. Alexis, exjugador de clubes de primer nivel como FC Barcelona, Arsenal o Inter de Milan, tendría el respaldo deportivo de Matías Almeyda, el actual técnico del club.

Según las informaciones, Alexis viajaría hacia Sevilla este lunes para formalizar su vinculación, lo que podría marcar el cierre de una de las operaciones más sorpresivas del mercado estival. Así, el chileno parece estar a punto de regresar a LaLiga, vestido de sevillista, en una operación que combina experiencia y frescura para el ataque hispalense. Todo apunta que solo faltaría la firma y el anuncio oficial.

Otro de los nombres que podría llegar es el de César Azpilicueta, aunque hay que tener en cuenta que el club del Nervión es uno de los que más problemas está teniendo con las inscripciones.