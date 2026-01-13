El Sevilla es un polvorín: del "Júnior, muérete" al "esto es veneno"

No corren buenos tiempos en Nervión. El Sevilla lleva demasiados años jugando con fuego y no se atisba ningún tipo de mejoría en los próximos meses, por lo que la quemadura podría llegar en cualquier momento. El conjunto dirigido por Matías Almeyda encadena tres derrotas consecutivas y, con el tropiezo del lunes frente al Celta, concluye la primera vuelta a tan solo tres puntos de la zona de descenso.

Los hispalenses han firmado unas primeras 19 jornadas demasiado irregulares y el clima de tensión ha ido de menos a más desde que arrancase la temporada en agosto. Pero todo ese nerviosismo se acentuó ayer en el último partido de la primera vuelta. Fue en una jugada aislada, en el minuto 88, cuando Marcos Alonso hizo estallar al Sánchez-Pizjuán anotando de penalti el que sería el 0-1 definitivo para el Celta de Vigo.

No habían sido para nada malas las sensaciones transmitidas por los de Almeyda, pero los resultados mandan. Y en ellos se refleja una racha de tres derrotas seguidas en LaLiga que dejan al Sevilla, con escasa pólvora en ataque, decimocuarto pero muy cerca de las posiciones de descenso que marca el Valencia con 17 puntos.

Almeyda, entrenador del Sevilla / EFE

Posible sanción

Nada más anotar Marcos Alonso, los cánticos empezaron a sucederse en las gradas de Nervión, con una afición cansada de que uno de los históricos de LaLiga vague sin rumbo por los campos de Primera División. "Jugadores, mercenarios" fue el grito más repetido después del más que famoso "Júnior, vete ya" o el de "directiva, dimisión", dirigidos hacia el actual presidente José María del Nido Carrasco.

Pero esos cánticos pidiendo la marcha del directivo y de todo el consejo de administración -incluido José Castro- se transformaron rápidamente en lamentables insultos y gritos ofensivos que podrían conllevar una dura sanción por parte de la comisión Antiviolencia. "Júnior, muérete", llegó a escucharse en el Sánchez-Pizjuán. Y no precisamente entonado por un grupo reducido de aficionados, sino que se extendió a otras partes del estadio.

Borja Iglesias durante el partido Sevilla - Celta de anoche lunes / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

A todo lo sucedido durante el encuentro, además, se le unen otros dos episodios acaecidos tras el pitido final e incluso uno de ellos fuera del estadio. Por un lado, Borja Iglesias, delantero del Celta y exjugador del Real Betis, recibió insultos homófobos en los alrededores de Nervión mientras regalaba su camiseta a un amigo.

Carmona, contra la prensa

Por otro costado, tampoco sentó nada bien que José Ángel Carmona, el futbolista con más partidos disputados de la plantilla, señalara a la prensa como culpable del clima de tensión y se defendiera de los cánticos de "jugadores, mercenarios".

"A mí no me parecen bien, yo no creo que ningún jugador quiera perder un partido, ya te lo digo, he dicho que pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos. Nos partimos la cara todos los días de que no hacemos nada más que intentar mejorar cosas de poder dar nuestro 100% y al final pues no nos da, pero bueno ya está", comenzó diciendo.

"Al final lo que también se come mucho de la prensa es lo que quieren escuchar. Un día te están matando, te pones por el suelo cuando ellos quieren, ganas un partido y resulta que somos los reyes. La gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno", concluyó.