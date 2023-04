El Sevilla ya piensa en Old Trafford

El cuadro hispalense quiere repetir su victoria por un gol a dos en los octavos de final de la Champions League del curso 2017-18 Para el duelo ante el Manchester United, Mendilibar tiene la duda de Joan Jordán y no puede contar ni con Pape Gueye ni con 'Tecatito' Corona, no inscritos en la competición

Aparta momentáneamente el Sevilla sus penurias ligueras para centrarse en su competición fetiche, la Europa League. Los de Mendilibar, entrenador que dirigirá su tercer encuentro al frente de los hispalenses y que vivirá la segunda experiencia europea de su carrera como entrenador (la primera, corta, fue con el Athletic en la Intertoto 2005-06), se ejercitaron pensando en el duelo ante el Manchester United en Old Trafford, el cual se disputa el próximo jueves a las 21.00 horas.

Para dicho duelo, el técnico vasco no podrá contar con Pape Gueye ni ‘Tecatito’ Corona, que no están inscritos para la competición, mientras que Joan Jordán es duda. El centrocampista catalán, que se perdió la pasada jornada contra el Celta por problemas físicos, no saltó al verde con el resto de sus compañeros en la primera sesión de entrenamiento semanal y su participación en el ‘Teatro de los Sueños’ es todo un interrogante a día hoy.

El Sevilla, que viajará a Inglaterra el próximo miércoles, ya sabe lo que es jugar en Old Trafford. Fue en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2017-18, cuando el cuadro hispalense se llevó el triunfo por un gol a dos, lo que le dio el pase a los cuartos de la máxima competición continental después de que la ida del Sánchez-Pizjuán se cerrada con empate a cero.