El Sevilla se olvida de Sergio Ramos: "Está zanjado"

El nombre de Sergio Ramos ha estado muy vinculado de nuevo al Sevilla FC estos últimos días. El Camero sigue sin equipo desde que se desvinculó de Rayados de Monterrey en México, y varias fuentes han apuntado que podría volver al Sánchez Pizjuán, primero como inversor y propietario, y más tarde como jugador.

Aun así, su regreso parece que no va a suceder. José Ignacio Navarro, adjunto a la dirección deportiva del Sevilla FC, descartó la llegada del defensa en la previa del partido aplazado de este domingo ante el Girona FC en la ciudad sevillana.

"Es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de estas semanas de Sergio. Nosotros nos remitimos a los jugadores que a día de hoy son con los que podemos contar, también contando con esos jugadores del Sevilla Atlético", comentó Navarro en los micrófonos de DAZN. "No sé las diferentes herramientas que pueden haber, pero a día de hoy Sergio Ramos no es una realidad. No es un jugador que está entrenando y que no puede estar a disposición de Matías (Almeyda). Por lo tanto, yo creo que no tiene mucho sentido entrar en esa valoración".

Hace unos días, Antonio Cordón, director deportivo sevillista, hizo unas declaraciones en la misma dirección durante su rueda de prensa en la presentación de Neal Maupay, único refuerzo del Sevilla en este mercado de invierno.

“Nuestra prioridad era el delantero, nunca nos planteamos fichar un central. Era fundamental tener más pólvora. Con el delantero nos hemos gastado todo. No tenemos dinero para inscribir a nadie. ¿Qué alguien pueda poner dinero y avalar? Yo no me meto en el dinero de nadie. No me ha llegado absolutamente nada de Sergio Ramos pero al no haber posibilidad material, porque no hay límite, prefiero no pensar en ello porque es como ir a comprar un coche sin dinero“, comentó el directivo.

Finalmente, el entrenador del club del Nervión también habló al respecto en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto gironí, escapando del tema, pero consciente de que el central no es una posibilidad en la plantilla sevillista.

"Como técnico que soy, como ex futbolista y como alguien que aprecia y valora una personalidad como Sergio, no puedo y no debo ni quiero hablar porque entreno a un grupo, me tengo que enfocar a un grupo al que le debo mi respeto y toda la confianza. No hablo nunca de nombres. Sergio ha sido y es un grande del futbol mundial. Hay otros temas que se han explicado y yo no quiero estar en el medio, no me metan otra mochilita más, no sean malos", comentó el argentino.