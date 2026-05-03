Sevilla es una olla a presión: "Es imposible que descendamos"

La jornada no arrancó de forma positiva para el Sevilla con la victoria del Mallorca. Pero los hispalenses vuelven a depender de sí mismos para salir del descenso en caso de ganar este lunes (21.00 horas) a la Real Sociedad. La derrota el sábado del Deportivo Alavés ante el Athletic deja a los de Luis García Plaza a solo dos puntos de la salvación y ante una oportunidad única de dar un golpe sobre la mesa.

La afición se ha encargado durante toda la temporada de criticar a los suyos por los pésimos resultados, sobre todo en esta recta final en la que el Sevilla suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Sin embargo, en Nervión saben que es momento de estar todos unidos y la conjura llegó este domingo frente al autobús del equipo.

Fue ahí, a las puertas del Pizjuán, donde se concentraron varios seguidores hispalenses y donde Nemanja Gudelj ejerció de portavoz del vestuario para asegurar que el Sevilla no va a descender, mientras los hinchas despedían al equipo con un bengaleo y cánticos constantes.

Cientos de aficionados del Sevilla arropan al equipo para salir del descenso / -

"Señores, de corazón, muchísimas gracias. Mira cuantos sois, es imposible que este club vaya a descender. Nosotros lo vamos a dejar todo en el campo, y vosotros ahí con nosotros. Vamos a hacerlo", dijo el capitán antes de subir al autobús.

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Pero los ánimos de los sevillistas fueron más allá y se colaron en forma de pancartas en el entrenamiento del conjunto dirigido por Luis García Plaza, que se la juega este lunes en un Sánchez-Pizjuán que colgará el cartel de 'no hay billetes'. "No estáis solos en esta batalla", rezaba la pancarta situada en tribuna en la última sesión preparatoria.