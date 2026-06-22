El Sevilla se fija una fecha límite con Rafa Mir

La condena por agresión sexual, de ocho años y medio, que ha recibido Rafa Mir es otro problema para un Sevilla que atraviesa momentos complicados. El Elche puso fin de inmediato a la cesión y el delantero murciano tiene un año de contrato por delante en Nervión, donde el buscan un destino a contrareloj.

El delantero tiene los días contados en España o Europa y una de las posibilidades que se contemplan es la de Oriente Medio, donde algunos equipos ya presentaron interés por el jugador.

El Elche no quiere tener nada que ver

Como el contrato con el Sevilla finaliza en junio de 2027, están tratando de encontrar una solución para remediar el año que les queda 'colgado'. Dado que la sentencia no es definitiva y el futbolista ha interpuesto recurso, la legislación no protege un despido procedente en este escenario.

Oriente Medio: su única opción

Por tanto, prácticamente la única posibilidad, como le ocurrió a Santi Mani, está en Oriente Medio. El delantero tiene hasta el 3 de julio como máximo para tomar una decisión respecto a su futuro. Ya que ese día la plantilla del Sevilla debe de estar lista para dar comienzo a la temporada y la intención del Sevilla es que Mir ya sea pasado.

El Sevilla FC emitió un comunicado oficial manifestando su máximo respeto por los procedimientos judiciales y su condena ante cualquier tipo de violencia: "El Sevilla FC, ante la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte", concluía el club.

La denuncia contra el futbolista la interpuso una mujer de 21 años. Los dos se conocieron en una discoteca de Valencia y, junto con una amiga, se fueron a casa con Mir y dos de sus amigos.