El Sevilla ficha al ex del Barça Antonio Tramullas como jefe de los servicios médicos

El Sevilla FC contará con un nuevo jefe de los servicios médicos del club. Se trata de Antonio Tramullas, exmédico del FC Barcelona que será el encargado de reestructurar y dirigir todo el área médica del club hispalense como nuevo nuevo Director de Medicina del Deporte y Rendimiento del club.

'Toni' cuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión tratando lesiones musculares, tendinosas y en la gestión de casos clínicos. Según el comunicado oficial del Sevilla, "se incorpora a la entidad blanquirroja para aportar su experiencia y con un dilatado currículum formado a lo largo de su carrera".

En el Barça, fue el jefe de los servicios médicos durante la época de Frank Rijkaard como entrenador del primer equipo y, muy próximo a la familia Cruyff durante y después de su etapa como culer, fue uno de los doctores que cuidaron personalmete a Johan. Tras su etapa en el club catalán, el doctor formó parte de la Academia Aspire de Qatar, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí o la Euroliga de baloncesto.

"Tramullas cuenta con formación académica en la Universidad de Barcelona, la University Of London, en el American College of Sports Medicine y en el Massachusetts Institut of Technology", dice el club.

El doctor, especializado en traumatología deportiva, destaca por un perfil discreto y técnico, alineado con la tendencia actual del fútbol profesional, donde la medicina deportiva no solo reacciona ante la lesión, sino que anticipa escenarios y toma decisiones basadas en datos, control de cargas y conocimiento profundo del deportista.

El catalán sustituirá en el club sevillista a Matías Morán, jefe de los servicios médicos del club desde 2024.