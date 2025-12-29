SEVILLA FC
El Sevilla ficha al ex del Barça Antonio Tramullas como jefe de los servicios médicos
El catalán reestructurará el área médica de la entidad hispalense
El Sevilla FC contará con un nuevo jefe de los servicios médicos del club. Se trata de Antonio Tramullas, exmédico del FC Barcelona que será el encargado de reestructurar y dirigir todo el área médica del club hispalense como nuevo nuevo Director de Medicina del Deporte y Rendimiento del club.
'Toni' cuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión tratando lesiones musculares, tendinosas y en la gestión de casos clínicos. Según el comunicado oficial del Sevilla, "se incorpora a la entidad blanquirroja para aportar su experiencia y con un dilatado currículum formado a lo largo de su carrera".
En el Barça, fue el jefe de los servicios médicos durante la época de Frank Rijkaard como entrenador del primer equipo y, muy próximo a la familia Cruyff durante y después de su etapa como culer, fue uno de los doctores que cuidaron personalmete a Johan. Tras su etapa en el club catalán, el doctor formó parte de la Academia Aspire de Qatar, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí o la Euroliga de baloncesto.
"Tramullas cuenta con formación académica en la Universidad de Barcelona, la University Of London, en el American College of Sports Medicine y en el Massachusetts Institut of Technology", dice el club.
El doctor, especializado en traumatología deportiva, destaca por un perfil discreto y técnico, alineado con la tendencia actual del fútbol profesional, donde la medicina deportiva no solo reacciona ante la lesión, sino que anticipa escenarios y toma decisiones basadas en datos, control de cargas y conocimiento profundo del deportista.
El catalán sustituirá en el club sevillista a Matías Morán, jefe de los servicios médicos del club desde 2024.
- Ter Stegen apunta al Girona
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- Resultados de LaLiga FC Futures, en directo: partidos en streaming y marcadores hoy
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto "¿De dónde ha salido este chico?"
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Lamine Yamal, Raphinha, Vinicius... Un fisioterapeuta explica el motivo real por el que los futbolistas se vendan las manos
- Bilbao Basket - Barça, en directo: duodécima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
- Mika Mármol, un posible ingreso que se cae para el Barça