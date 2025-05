Este Sevilla sí es una Feria

La tensión parece haber llegado para quedarse en Sevilla. Si bien estas fechas son unas de las más joviales para el pueblo andaluz con la celebración de la Feria de Abril, muchos sevillanos no han podido celebrar tranquilos las festividades de su ciudad debido a la crispación que se vive en torno a la actualidad deportiva del equipo hispalense.

La derrota contra el Celta de Vigo de este pasado sábado (3-2) ha sido la gota que ha colmado el vaso; en Nervión ven el abismo del descenso a solamente cuatro puntos con tres jornadas por disputar, una situación límite que ya ha explotado... pero que amenaza con recrudecerse con el paso de los días.

No hay consuelo posible para la afición del Sevilla FC estos últimos días. El club vive en una constante lucha entre afición y directiva que ha llevado a uno de los clubes más exitosos del fútbol español a una situación impropia de su grandeza. El Sevilla ha pasado de su época más gloriosa peleando por títulos europeos a vivir al filo del abismo con un equipo que ni se reconoce ni se ve capaz de levantar la situación.

Celta - Sevilla. / Lavandeira jr / EFE

El barco iba a la deriva desde hacía mucho, es cierto, pero la llegada de Caparrós al banquillo hispalense parece haber acabado de detonar el rumbo del equipo. El Sevilla está a solamente cuatro puntos del descenso -que sería uno solo si Diomande no hubiese fallado a puerta vacía en el empate contra los hispalenses- y las tres jornadas que restan para la definición del campeonato apuntan a ser agónicas. En Nervión ya saben que el partido contra Las Palmas será una auténtica final por la salvación y no se contempla un resultado que no sea una victoria si se quiere encarar la última semana de competición con otra cara.

La tensión va en aumento

La afición, por su parte, parece haber dicho basta. Tras los incidentes vividos después del último tropiezo en el aeropuerto, esta vez los aficionados la tomaron con la ciudad deportiva para mostrar su indignación con los últimos resultados del equipo. Muchos de ellos lanzaron huevos y objetos al autobús del equipo, mientras que otros intentaron forzar las puertas del recinto para acceder a donde se hospedaba el equipo. La Policía evitó daños mayores, pero desde el club saben que las protestas de la afición podrían ir a más en caso de que al Sevilla se le siguiese atragantando la salvación conforme pasen los partidos.

La ciudad vive una situación límite con el Sevilla FC. La crispación de los aficionados contra su directiva ha ido en aumento conforme los resultados del equipo no han acompañado esta temporada. El equipo es una auténtica 'Feria' sobre el terreno de juego y fuera de este las cosas no se presentan mucho mejor. El próximo martes se avecina una batalla a muerte por la supervivencia que determinará el futuro de la entidad en Primera División.