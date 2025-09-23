Sevilla FC - Villareal CF: horario, alineaciones probables y dónde ver por televisión

Un partido de altos mimbres. El Sevilla FC recibe al Villareal CF este martes a las 21.30 horas en el Sánchez Pizjuán en un encuentro marcado por el buen nivel que atraviesan ambos clubes.

Será una piedra buena de toque para conocer el nivel actual de los de Almeyda que vienen de sumar 7 de los últimos 9 puntos posibles, además de las buenas sensaciones en los últimos partidos por la competitividad mostrada y la identidad de grupo en Mendizorroza.

El Villareal se sitúa en tercera posición de la clasificación por detrás del Real Madrid y FC Barcelona. Los de Marcelino aún no han ganado fuera de casa en lo que va de liga. Perdieron ante el Atlético de Madrid y sumaron un empate ante el Celta. La misma situación le ocurre a los hispalenses que no han conseguido la victoria en el templo de Nervión: perdieron ante el Getafe y empataron ante el Elche en las postimetrías del encuentro.

Horario del Sevilla FC - Villareal

Con este contexto en lo alto, se augura un partido competitivo entre ambos clubes que querrán romper las estadísticas y sumar una nueva victoria para mantenerse en los puestos altos de la competición. El partido será este martes 23 de septiembre a partir de las 21:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico Matías Almeyda recupera al central Ramón Martínez, ausente de las convocatorias en las últimas jornadas, por la lesión de Alfon que es la única baja de la lista de citados. El futbolista albaceteño fue sustituido antes del primer cuarto de hora en Mendizorroza por un esguince de tobillo, con lo que se une a la ausencia por motivos físicos de Joan Jordán, en proceso de recuperación después de que el pasado julio fuera operado de una hernia discal.

También ha entrado en una convocatoria de veinticinco futbolistas el lateral izquierdo del filial Joaquín Martínez 'Oso', por lo que Almeyda deberá descartar a dos futbolistas antes de la inscripción definitiva para el partido.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - Villareal CF

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Villareal CF, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar 2 (dial 301 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Alineaciones probables del Sevilla FC - Villareal CF

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Ejuke, Isaac Romero.

Villareal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro; Mikautadze y Nicolás Pepe.

Árbitro: César Soto Grado. En la sala VOR estará Valentín Pizarro Gómez, del Comité Madrileño.

Vía: El Correo de Andalucía