Sevilla FC - Getafe CF: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club jugará este lunes su primer partido de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Getafe CF de José Bordalás que venció en el estreno liguero en Balaídos con un sorprendente 0-2 al Celta y con una plantilla claramente mermada por las inscripciones.

Compartirán nervionenses y azulones dicho problema, el de las inscripciones, sobre el que Matías Almeyda habló en la rueda de prensa previa al partido: "Se está viendo. Con respecto a esos aspectos se están ultimando detalles y nosotros a lo que nos respecta es entrenar y ver recién mañana si hay alguno que puede estar o con los que tenemos contaremos".

También Bordalás se refirió en la previa a la falta de inscripciones y al comportamiento ejemplar de los jugadores: "Es lógica la preocupación. Los jugadores no inscritos están dando un ejemplo y hay que ponerse en la piel de ellos, lo entendemos. Es la situación, no depende de mí, depende del club y están trabajando para solucionar el problema".

Un once con lo puesto

El once de Matías Almeyda ante el Getafe, último rival al que Jesús Navas le hizo un gol, estará muy condicionado por inscripciones y lesiones. La salida de Loïc Badé únicamente permite inscribir a Rubén Vargas, algo que este lunes debe suceder, y será de esta forma un efectivo más para un ataque mermado entre inscripciones y las lesiones de Januzaj e Idumbo.

En la portería no hay duda, Nyland es titular, ya que Ferllo no cuenta y Vlachodimos no figura en LaLiga, con una defensa de circunstancias y con sello canterano: Juanlu, Castrín, Kike Salas y Carmona a pie cambiado, pueden formar de inicio. El futuro de Pedrosa parece lejano al Sevilla en este mercado y para Almeyda no cuenta.

Agoumé, Sow y Gudelj son los tres mediocentros inscritos y los tres titulares indiscutibles, por tanto, con Lukebakio, Ejuke y Akor Adams arriba.

El Getafe según Almeyda

"Sí, creo que sacaron un excelente resultado e hicieron un partido inteligente y bueno, tanto ellos como nosotros y algún equipo más todavía queda con respecto a las inscripciones un poco de tiempo. Será un partido duro y difícil como todos, respetaremos a todos los rivales y haremos que todos los rivales también nos puedan respetar. Pero bueno, intentaremos hacerlo mejor para conseguir lo que pretendemos".

Horario del partido entre el Sevilla FC y Getafe CF

El conjunto de Matías Almeyda recibirá a los de José Bordalás en la jornada 2 de LaLiga EA Sports para estrenarse en casa en el campeonato nacional contra el Getafe Club de Fútbol este lunes 25 de agosto a partir de las 21:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - Getafe CF

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.