Sevilla FC - FC Barcelona: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de que Matías Almeyda comparezca en rueda de prensa y repase las claves del duelo del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Fútbol Club Barcelona en la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

Con este encuentro se pondrá fin a esta segunda mini temporada de cinco partidos en el que lleva dos ganados el conjunto blanquirrojo, uno empatado y otro perdido, habiendo sacado seis puntos a domicilio y uno tan sólo en Nervión, donde los sevillistas sólo han ganado una vez en todo 2025.

Para darle la vuelta a la situación en casa ha trabajado toda la semana Matías Almeyda, que tendrá tres bajas, a priori, para medirse a los de Hansi Flick. Alfon González y Tanguy Nianzou son ausencias confirmadas, y Adnan Januzaj parece la tercera salvo que mañana entrene de última hora y entre en la citación del argentino. El extremo belga tiene un esguince lateral en su tobillo izquierdo.

Suazo explica el planteamiento de Almeyda ante el Barça

"Matías lo va a plantear de la mejor forma y él es el más capacitado para saber cómo plantear cada partido, pero estoy convencido y seguro que nosotros vamos a ir con nuestro estilo de juego que hemos tratado de llevar a cabo en cada partido. En cada partido es distinto, cada partido podemos presionar de una forma distinta, saltar con algún con otro jugador. Cada partido es completamente diferente porque Matías lo plantea así y él estudia con su cuerpo técnico cómo contrarrestar la fortaleza del rival y cómo nosotros poder implementar todas nuestras fortalezas que tenemos y hacerle daño al equipo rival. Entonces, él estudia y se prepara al máximo para cada partido para poder afrontarlo de la mejor forma. Así que yo confío plenamente en lo que él tiene pensado para este partido y lo que iremos trabajando a lo largo de esta semana para poder ganar el partido".

Horario del partido entre el Sevilla FC y FC Barcelona

El conjunto de Matías Almeyda recibirá a los de Hansi Flick en la jornada 8 de LaLiga EA Sports antes de un nuevo parón internacional este domingo 5 de octubre a partir de las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - FC Barcelona

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía