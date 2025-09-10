Sevilla FC - Elche CF: fecha, horario y dónde ver por televisión

Concluido el primer parón internacional y el mercado de fichajes veraniego, el Sevilla Fútbol Club será el encargado de dar el pistoletazo de salida este próximo viernes a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Elche Club de Fútbol, equipo que aún no conoce la derrota en este inicio liguero.

Terminó la ventana de traspasos en el conjunto nervionense con las caras nuevas de César Azpilicueta, Alexis Sánchez, Fábio Cardoso y Batista Mendy, todos ellos presentados en este orden durante la presente semana.

El mercado cerró con operaciones que se quedaron en el aire, con la rescisión de Iheanacho al no entender LaLiga esa rebaja salarial que propuso el Sevilla -y que hubiera desbloqueado otros movimientos- y con la inscripción de Álvaro Fernández al no encontrar destino, quedando Matías Almeyda con cuatro porteros.

Esas inscripciones que marcaron las primeras fechas ligueras no lo harán en la cuarta y segundo encuentro oficial en Nervión, donde los blanquirrojos sólo han ganado una vez en todo 2025 en aquel agónico duelo contra la UD Las Palmas para certificar la permanencia con un gol de García Pascual.

Por el momento, la semana en el Sevilla ha transcurrido con los regresos de Ramón Martínez, Djibril Sow, Adnan Januzaj y Tanguy Nianzou, que podrían entrar en la lista de citados contra los de Eder Sarabia como los cuatro últimos en llegar anteriormente nombrados: César Azpilicueta, Alexis Sánchez, Fábio Cardoso y Batista Mendy.

Horario del partido entre el Sevilla FC y Elche CF

El conjunto de Matías Almeyda recibirá al Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en la que buscará los primeros tres puntos en casa y enganchar la segunda victoria consecutiva. El partido será este viernes 12 de septiembre a partir de las 21:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - Elche CF

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.