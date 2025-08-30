Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Sevilla F.C. cierra la venta del belga Stanis Idumbo al Monaco

La venta del extremo de 20 años se ha formalizado tras firmar por cinco temporadas por el club francés

El centrocampista del Sevilla Stanis Idumbo Muzambo

El Correo

Sevilla

El extremo belga Stanis Idumbo ya ha dejado de ser formalmente jugador del Sevilla F.C. y viste ya la camiseta del Monaco, en la Liga Francesa. El acuerdo, que llevaba varios días casi cerrado, se ha formalizado este sábado cuando restan apenas unos días para el cierre del mercado de fichajes.

Stanis Idumbo, extremo belga de 20 años, ha fichado por cinco temporadas por el Mónaco, y ya ha sido presentado como una de las incorporaciones estrella del club que participa esta temporada en la Champions League.

Según los detalles de la operación difundidos por Efe, la entidad monegasca pagará alrededor de diez millones de euros más dos en variables, una cantidad que podría aumentar en función de objetivos colectivos e individuales y que el Ajax neerlandés, club de procedencia de Idumbo, cobrará el quince por ciento de la plusvalía.

