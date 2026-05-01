El Sevilla se enfrenta a un triple descenso lapidario

Hace nada, Sevilla estaba de Feria, con una alegría exultante. Todo era color, música y buen rollo. Pero lo que de verdad se ha convertido en una feria, en el peor sentido de la palabra, es la situación deportiva del Sevilla Fútbol Club. El primer equipo atraviesa una dinámica dramática. No logró levantar cabeza ni siquiera tras sumar tres puntos ante un Atlético de Madrid repleto de suplentes e, incluso, con varios debutantes en Primera.

Para muchos, aquel partido adulteró LaLiga, ya que Simeone sacó un once que no habría alineado nunca si no hubiera estado a años luz del líder, el Barça, y si siguiera vivo en Copa y Champions. No obstante, el drama deportivo de la entidad va mucho más allá del equipo que dirige Luis García Plaza. Es un problema estructural.

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla / Villar López / EFE

El foco principal, como siempre, está en el primer equipo, que ahora dirige Luis García Plaza y que antes dirigía Matías Almeyda. El equipo está en puestos de descenso, con 34 puntos en 33 jornadas, y los síntomas no apuntan, para nada, a una mejora. El Sánchez-Pizjuán vive en un constante mar de dudas, malos resultados y con la sensación de que, cada jornada que pasa, el equipo está más cerca de Segunda.

De momento, la salvación está a un punto: el Mallorca, con 35, está momentáneamente a salvo. Por detrás de los sevillistas están Levante, con 33, y Oviedo, con 28. Alavés, con 36 puntos; Girona y Elche, con 38; y Espanyol, Valencia y Rayo, con 39, aún no han hecho los deberes.

Por delante, el Sevilla tiene cinco encuentros muy complicados: el lunes recibe en casa a la Real Sociedad; después, al Espanyol, rival directo por la permanencia si no hace los deberes en la jornada 33; el 13 de mayo visitará al Villarreal en La Cerámica; el 17 de mayo recibirá al Madrid en el Pizjuán; y cerrará LaLiga en Balaídos ante el Celta, el 24 de mayo. Pero el drama sevillista es mucho mayor.

El Sevilla Atlético, descendido

El Sevilla Atlético, filial del club, ya ha certificado matemáticamente su descenso a Segunda RFEF. La campaña del filial ha sido durísima, hasta el punto de quedar como colista destacado en el grupo B de Primera RFEF. Nadie pudo reconducir la situación.

Marco García en un entrenamiento con el Sevilla Atlético / Sevilla FC

Tampoco lo ha tenido fácil el tercer equipo, el Sevilla C. El segundo filial está peleando por no descender en el grupo X de Tercera RFEF. Incluso el Sevilla Atlético, ya sin opciones de salvación, llegó a cederle algunos de sus jugadores más destacados para intentar evitar la debacle. La situación es delicadísima: ocupa la decimoquinta posición, en zona de playoff de descenso, con solo dos puntos de margen respecto al Tomares, que caería directamente. Quedan dos jornadas por delante.

El femenino, la nota positiva

La excepción que confirma la regla es el equipo femenino, que ha firmado una buena temporada, incluso con opciones, durante una parte del curso, de clasificarse para Europa. Una ilusión que se ha enfriado en este tramo final, pero que no ha impedido cumplir el objetivo de la permanencia con solvencia.

El diagnóstico del Sevilla es grave. Y no solo en el primer equipo. La caída del filial y el sufrimiento extremo del Sevilla C reflejan, una vez más, que algo no va bien en el Pizjuán. ¿Habrá milagro? ¿O se consumará el triple descenso?