El Sevilla elige a Matías Almeyda

Fin al culebrón en el banquillo del Sevilla. El club andaluz ya tiene nuevo entrenador y será Matías Almeyda el encargado de dirigir al equipo hasta el año 2028. El argentino vivirá su primera experiencia en una de las cinco grandes libras y llega procedente del AEK Athenas, donde ha estado un total de tres temporadas.

A falta de la oficialidad, el conjunto hispalense cerró este viernes todos los detalles del contrato de Almeyda, que cogerá las riendas del equipo tras el despido de García Pimienta. El Sevilla acabó la temporada en la decimoséptima posición, a tan solo un punto del descenso. Unos números que no fueron suficientes para la continuidad del técnico español.

Matías Almeyda, en una imagen de archivo con el Inter / EFE

Almeyda ya sabe lo que es defender los colores del Sevilla, ya que formó parte de la plantilla durante la temporada 97/98. El argentino también tuvo varias etapas como jugador en la Serie A, en equipos como el Parma y el Inter de Milán. Como entrenador, ha dirigido a River Plate, Banfield, Chivas, San José Earthquakes y, por último, el AEK griego.

Por tanto, finalmente Imanol Alguacil no será el entrenador del Sevilla. Las negociaciones con Antonio Cordón, nuevo director deportivo, no fueron buenas y se ha acabado decidiendo por entrenar en Arabia Saudí. Desde Riad, se da por hecho el fichaje del ex de la Real Sociedad por un salario que no igualan desde España.

Matías Almeyda, en una foto reciente con el AEK de Atenas / AEK

Desde la llegada de Cordón a Sevilla, el objetivo era cerrar cuanto antes a un nuevo técnico, que ya pudiera ir trabajando en la siguiente temporada e incluso formar parte de las decisiones en cuanto a las salidas y fichajes. El director deportivo vio con buenos ojos la llegada del argentino y la negociación ha sido rápida.

Precisamente, Almeyda y Cordón ya coincidieron en Atenas, ya que el extremeño formó parte de Olympiacos. Después de barajar varios nombres de la liga española, como José Bordalás o el propio Imanol, finalmente el Sevilla volverá a trabajar con un entrenador argentino, como ya hizo con Berizzo o Sampaoli hace unos años.