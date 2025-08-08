Sevilla y Elche abrirán la jornada 4 el viernes 12 de septiembre a las 21.00
Según los horarios confirmados por LaLiga, el Levante-Betis se jugará el sábado 13 a las 16.15 horas
El Correo
El partido Sevilla-Elche abrirá la cuarta jornada de LaLiga EA Sports el viernes 12 de septiembre a las 21.00 horas, según los horarios anunciados este viernes por LaLiga, que programará los de los encuentros de los cinco clubes que jugarán la Liga de Campeones cuando se haga el sorteo de esta.
Atlético de Madrid-Villarreal, Barcelona-Valencia, Athletic Club-Alavés y Real Sociedad-Real Madrid son los enfrentamientos de la cuarta jornada liguera para los equipos de la "Champions" de la UEFA, que sorteará la fase liga el jueves día 28 y jugará su primera jornada entre el 16 y el 18 de septiembre.
LaLiga señaló que se intentarán encajar los partidos de los equipos participantes en la Liga de Campeones en las franjas disponibles, "intentando en la medida de lo posible que no haya afectación a otros partidos ya programados".
Según los horarios confirmados por LaLiga, la cuarta jornada se cerrará el lunes 15, con el Espanyol-Mallorca a las 21.00 horas.
LaLiga EA Sports (4a jornada)
Viernes 12 de septiembre
21.00 Sevilla-Elche
Sábado 13 de septiembre
14.00 Getafe-Oviedo
16.15 Levante-Betis
18.30 (reservado equipos Liga de Campeones)
21.00 (reservado equipos Liga de Campeones)
Domingo 14 de septiembre
14.00 Celta-Firona
16.15 (reservado equipos Liga de Campeones)
18.30 Osasuna-Rayo Vallecano
21.00 (reservado equipos Liga de Campeones)
Lunes 15 de septiembre
21.00 Espanyol-Mallorca.
