El Sevilla ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de Copa del Rey

El Sevilla FC ya conoce su nuevo rival al que se enfrentará en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En la mañana de este lunes se ha celebrado el sorteo a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club que tendrán un pase directo a la cuarta ronda para disputar la Supercopa de España.

Con cinco títulos de Copa del Rey en sus vitrinas, el Sevilla es el séptimo club español con más trofeos en este torneo. Su última conquista se remonta a la temporada 2009-2010, cuando derrotó precisamente al Atlético de Madrid en la final.

Club Deportivo Toledo, primer rival del Sevilla en la Copa del Rey

Con la euforia por las nubes tras conseguir una meritoria ante el Barcelona, el club blanquirrojo ha conocido su rival en la primera tanda del sorteo.

Isi, jugador del Rayo Vallecano, fue la mano inocente elegida para designar las bolas de los equipos de Primera División, emparejó al Sevilla Fútbol Club con el CD Toledo. Los hispalenses se desplazarán al Estadio Salto del Caballo para medirse con los toledanos.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido.

Campo de juego: Los equipos de categorías inferiores tendrán la ventaja de jugar en casa.

Orden de salida: En las rondas siguientes, el orden de salida de las bolas del bombo determinará los enfrentamientos.

La final: Se mantiene en el Estadio de La Cartuja, que está siendo remodelado para alcanzar los 70.000 espectadores.

El sorteo se divide en varios bombos: Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, semifinalistas de la Copa Federación y vencedores de la eliminatoria previa. Esta nueva modalidad promete emoción y sorpresas en cada ronda.

Cuándo se jugará la primera eliminatoria

En estas primeras rondas de Copa del Rey no habrá VAR, por lo que las decisiones arbitrales no podrán ser revisadas. La primera eliminatoria tendrá lugar a final de octubre entre los días 29 y 30.

Vía: El Correo de Andalucía