El Sevilla cierra la pretemporada con un gris empate en Toulouse (1-1)

El Sevilla FC ha empatado este domingo (1-1) su último amistoso de la pretemporada contra el Toulouse en el Stadium Municipal tolosano, tras un encuentro gris en el que el belga Dodi Lukebakio adelantó a las andaluces con un gol de bella factura en el primer tiempo y el argentino Santiago Hidalgo equilibró en los instantes finales para los locales.

Lukebakio, que actuó como segundo punta porque el argentino Matías Almeyda varió a un esquema con tres centrales, fue el elemento más peligroso de un Sevilla que, al cuarto de hora, estuvo a punto de adelantarse tras una presión efectiva de Agoumé, con robo y pase al belga, cuyo intento de vaselina lo detuvo Restes en su salida.

La réplica de los franceses, muy incómodos en la salida de balón, fue una doble ocasión de Magri y Gboho, cuyos remates cercanos facilitados por la escasa contundencia de la defensa sevillista fueron desviados por el portero noruego Nyland (min. 29) con sendos manotazos reflejos.

Ficha técnica 1 - Toulouse FC: Restes; Cresswell, Methalie, McKenzie; Kamanzi, Canvot, Sauer, Donnum; Magri, Gboho y Edjouma. También jugaron Casseres, Hidalgo, Vossah, Saka, Faty, Garondo, Koumbassa y Bakhouche. 1 - Sevilla FC: Nyland; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio y Akor Adams. También jugaron Marcao, Isaac, Peque, Iheanacho, Alfon, Rivera, Altozano, Manu Bueno y Sierra. Goles: 0-1, M. 36: Lukebakio. 1-1, M.86: Hidalgo. Árbitro: Jeremy Stinat (Francia). Amonestó al local Donnum y al visitante Isaac. Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Stadium Municipal de Toulouse ante 13.100 espectadores. El defensor chileno Gabriel Suazo, recién fichado por el Sevilla procedente del club local, fue homenajeado en los prolegómenos.

El marcador quedó abierto con un contragolpe del Sevilla que condujo Juanlu por el costado derecho, el desmarque de Akor Adams por el carril opuesto dividió a la defensa y el canterano conectó con Lukebakio, quien marcó gracias a su acción más característica: recorte hacia dentro y zurdazo parabólico hacia la escuadra opuesta.

Cinco sustituciones en el descanso le cambiaron por completo la cara a un Sevilla que salió contemplativo y aceptó dos ocasiones en los compases iniciales del segundo periodo: un mano a mano, en posición de Edjouma que cruzó demasiado su tiro y un cabezazo sin marca de Cresswell a la salida de un córner que atrapó Nyland.

Irreconocible su once por estar plagado de canteranos y asfixiado por el tremendo calor reinante, el equipo andaluz apenas se asomó en ataque en la segunda parte en dos escaramuzas de Alfon, la primera resuelta con un centro que cabeceó fuera Iheanacho y la segunda culminada con un tiro que repelió Restes.

El empuje local obtuvo su premio en los instantes finales, cuando el Toulouse empató mediante el delantero argentino Santiago Hidalgo, que cabeceó picado un centro de Aron Donnum, el carrilero zurdo noruego que aprovechó la bisoñez de Pablo Rivera, un extremo juvenil reconvertido a lateral este mismo verano.