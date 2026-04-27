El Sevilla, "con cara de idiota": el peor del siglo, al borde de la tragedia... y un calendario terrible

Increíble, pero cierto: el Sevilla está en descenso. El gol en el último suspiro de Alejandro Catena - en el 98:45' para ser exactos cuando Miguel Ángel Ortiz añadió nueve minutos - hundió más aún a un conjunto nervionense que se asoma peligrosamente al abismo. Los futbolistas no tenían consuelo alguno: cabizbajos, desolados y a lágrima viva. Las alarmas están encendidas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Siento rabia e impotencia. No entiendo por qué se dan nueve minutos de descuento. A nosotros solo nos dieron tres cuando teníamos que remontar el otro día. Es injustísimo que Osasuna gane este partido", aseguró un incrédulo Luis García Plaza a los micrófonos de 'DAZN'. "Te quedas con cara de idiota porque el equipo no merece esta derrota", lamentó en los medios del club.

Incredulidad y frustración

El Sevilla murió en la orilla. Lo intentó por todos los medios, pero tuvo la mala fortuna de encajar el 2-1 prácticamente sobre la bocina. En el Ciutat de València ofreció una pésima imagen ante el Levante de Luis Castro (2-0), pero en Pampolna compitió de principio a fin e incluso tuvo el triunfo en su mano. El 0-1 de Neal Maupay sacó al equipo momentáneamente de la zona roja, pero se dejó remontar por Osasuna.

Tras el pitido final de Miguel Ángel Ortiz, varios sevillistas - especialmente canteranos - no pudieron contenter las lágrimas: Kike Salas, Isaac Romero, Oso... o un Suazo que aseguró tener "un nudo en la garganta" cuando compareció ante los micrófonos de 'DAZN'. "Quedan cinco finales. Me voy a jugar la vida por esta institución para dejarla en Primera", prometió.

"El primer partido en casa es vital para seguir en la lucha. Es una final y las finales se ganan. Este club está acostumbrado a ganar finales, de otro estilo, pero finales. Jugando así podemos ganarle a cualquiera. Es duro de digerir y espero que el fútbol nos devuelva en estos cinco partidos lo que nos tenga que devolver", manifestó el técnico hispalense.

El sevillismo está harto. Un gran grupo de aficionados se acercaron anoche a la ciudad deportiva para increpar a la plantilla y la directiva tras la dolorosa derrota en El Sadar. Hubo un amplio dispositivo policial.

Rubén Vargas, tenido sobre el césped de El Sadar / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El peor Sevilla del siglo

Las cifras no dejan lugar a dudas: el Sevilla está firmando su peor temporada del siglo XXI. Hasta ahora, la campaña más pobre del conjunto andaluz había sido la 2024/25, que cerró con 37 puntos. Antes, sumó 38 en la 23/24 y 40 en la 01/02. Para encontrar un registro aún más bajo que el actual hay que remontarse a la 1999/00, cuando el equipo descendió a Segunda División tras sumar apenas 27 puntos.

El calendario del Sevilla Sevilla -Real Sociedad - 4 de mayo 21:00h

-Real Sociedad - 4 de mayo 21:00h Sevilla -Espanyol - 9 de mayo 16:15h

-Espanyol - 9 de mayo 16:15h Villarreal- Sevilla - 13 de mayo 19:00h

- 13 de mayo 19:00h Sevilla -Real Madrid - 17 de mayo

-Real Madrid - 17 de mayo Celta-Sevilla - 24 de mayo

Y el calendario es infernal no... lo siguiente: cinco finales para salvar la categoría y, sobre todo, el orgullo. El equipo marcha decimoctavo y está a un punto del Mallorca. Sin embargo, tiene el 'goal average' perdido ante el conjunto balear, así como con varios de sus rivales directos (Levante y Valencia). Por tanto, necesita recortar dos puntos para salir del descenso. Podría incluso caer a la decimonovena plaza si el cuadro granota logra asaltar el RCDE Stadium esta noche.

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Tendrá dos duelos consecutivos en casa - Real Sociedad y Espanyol - y, antes de recibir la visita de el Real Madrid, afrontará la difícil visita a La Cerámica. Cerrará el campeonato liguero en Vigo. En definitiva, un calendario de lo más duro y que prácticamente no admite tropiezos. Cayó derrotado ante todos ellos en la primera vuelta...