El Sevilla anuncia las cesiones de Augustinsson y Delaney

El centrocampista danés jugará hasta final de temporada en el Hoffenheim alemán El lateral sueco, tras una experiencia fallida en Inglaterra, hará lo propio en el Mallorca

El Mallorca y el Sevilla han acordado este lunes la cesión hasta final de temporada del defensa sueco Ludwig Augustinsson, quien reforzará el lateral izquierdo del equipo que dirige el técnico mexicano Javier Aguirre. La salida del zaguero fue anunciado poco después de la marcha del centrocampista danés Thomas Delaney al Hoffenheim con las mismas condiciones, un préstamo sin opción de compra hasta final de curso.

Augustinsson se incorporó a la disciplina del Sevilla en la temporada 2021-2022 procedente del Werder Bremen de la Bundesliga. En el conjunto hispalense jugó un total de 27 encuentros oficiales, 19 de LaLiga Santander, 3 de Liga de Campeones, 2 de Liga Europa y 3 de Copa del Rey, según detalla el Mallorca en un comunicado.

Esta temporada estaba cedido en el Aston Villa, de la Premier League, y llega al Mallorca para reforzar la banda izquierda tras la salida del argentino Brian Cufré, quién se marchó cedido al New York City, de la MLS, en este mercado de invierno. Augustinsson es un habitual en las convocatorias de la selección de Suecia. Ha jugado con su país un total de 50 partidos.

"Estoy muy feliz, me gusta mucho La Liga. Es una de las mejores ligas del mundo. Venir al Mallorca es una buena oportunidad para mí, llegar a un gran club y una gran familia. La Liga es muy técnica, con un nivel muy alto. Es un gran desafío", declaró el nuevo jugador mallorquinista.

El Mallorca recibe el domingo al Real Madrid y Augustinsson admite que está "ansioso" de jugar ese partido. "Es un primer partido asombroso. No puedo esperar a ver la atmósfera aquí y ojalá pueda jugar. Es un gran partido y jugamos en casa, por supuesto que queremos ganar ese partido", remarcó.

"He estado aquí muchas, muchas veces en mi vida. Le dije a mi novia que siento que es un poco como volver a casa. Mis padres tienen una pequeña casa en Betlem y he estado mucho allí con mi hermano. El verano pasado vine mucho con mi novia y mi hija. Es una isla realmente hermosa. Me encanta", afirmó Ludwig Augustinsson.