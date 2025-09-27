El Sevilla de Almeyda buscará en Vallecas su tercera victoria a domicilio

El pasado viernes compareció Matías Almeyda en rueda de prensa y esbozó un tímido "mañana veremos lo de Kike" queriendo ser cauto sobre el estado de salud de Kike Salas y si llegaría al duelo en Vallecas contra el Rayo Vallecano, negativo finalmente al no figurar en esa larga lista de 24 jugadores que pusieron rumbo a Madrid para enfrentarse a los de Íñigo Pérez.

La historia del cuadro blanquirrojo lejos de Nervión es bien diferente a la que ofrece cuando actúa en casa que por una situación u otra nunca logra sacar los tres puntos adelantes. Con 'El Pelado' sólo tiene 1 de 9 en el casillero y en todo 2025 sólo venció en una ocasión, sin embargo, a domicilio ha conseguido el de Azul que sea un equipo sólido y que se traiga a Sevilla los resultados con asiduidad.

Así lo ha logrado en las dos últimas visitas a Montilivi y Mendizorroza contra Girona y Alavés, con dos victorias que le dan respiro en la tabla clasificatoria y que le permiten vivir de momento en la media tabla a la espera de enfrentarse a un conjunto con una sola victoria en el campeonato y dos empates como local ante Barcelona y Celta de Vigo.

Dos lesiones y una duda en el Rayo

Ese es el Rayo Vallecano, que llega a la cita sin Luiz Felipe y Abdul Mumin, lesionados, y con la duda de Randy Nteka. Los madrileños, con cinco puntos, arrastran cinco jornadas sin ganar desde que debutaron goleando al Girona, aunque en su último compromiso estuvieron a punto de 'rascar' un empate ante el Atlético de Madrid (3-2).

Es un rival difícil, un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio, que ellos hacen muy fuerte. Bueno, lo que se sabe hace 30 años. Sí, mismo terreno, mismo rival difícil, con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batallas con un buen juego y con agresividad, con intensidad. Es un buen rival", manifestó Almeyda sobre el cuadro vallecano en la previa.

Análisis y estilo de juego de Matías Almeyda en el Sevilla

"Trabajamos con respecto a los errores, tratamos de corregirlo en vídeo, hablando y en cancha. No significa que se mejoren. Dios quiera que se mejoren. Hubo situaciones claras que definimos bien y situaciones muy claras que lo hicimos muy mal, con un rival que no perdona, con los rivales que no perdonan. Y bueno, creo que es un crecimiento, crecimiento en el sentido de aprendizaje, de no volver a repetir algunas acciones en las cuales estábamos con un hombre de más y no lo sabíamos aprovechar, donde teníamos que hacer faltas tácticas y no las pudimos concretar. Bueno, estamos en un proceso que ustedes saben, que es ir acomodando un montón de cosas y no se logra todo tan rápido. A veces lleva más tiempo y a veces el tiempo está y a veces no te lo dan. Yo voy en la búsqueda de que me lo den y que esté y de encontrarlo, por intermedio de resultados, de juego".

Defendiendo su estilo, Matías Almeyda fue claro respecto al Sevilla Fútbol Club que espera a lo largo de la temporada, sin que se meta atrás y sea un equipo defensivo, realzando la valentía que tuvo ante el Villarreal aunque se quedara con diez jugadores y buscara la victoria: "Creo que es algo bueno eso de insistir por ir más y no quedarte metidito ahí a ver qué pasa, porque metidito ahí casi se van a la segunda división. No quiero metidito atrás, quiero que esto salga y se sale para el frente, no para atrás, para mí. No, por eso me contrataron, si no tienen que contratar a otra persona que juegue con otro estilo. Mi estilo es que ir para adelante, que el jugador crea que puede ir, porque ya mostraron lo que pasó, que con otra estrategia que es respetable casi se desciende".

Sin Kike Salas ni Nianzou, turno para Castrín

Ya afirmó Almeyda que no era aún momento para ver a Fábio Cardoso en el once, y en su visita a Vallecas ni Nianzou ni Kike Salas estarán disponibles. Esto obliga al argentino a recomponer la zaga, en la que Azpilicueta y Marcao se perfilan como los centrales de referencia, con la posibilidad de que Andrés Castrín entre en el once para completar una defensa de tres hombres. Los carriles quedarían para José Ángel Carmona en la derecha y Gabriel Suazo en la izquierda.

En la medular, el técnico apostaría por un doble pivote físico y de contención con Batista Mendy y Agoumé, buscando equilibrio para dar cobertura a los hombres de ataque. En las bandas, Rubén Vargas y Alexis Sánchez aportarían desborde y profundidad, mientras que el gol recaería sobre Isaac Romero, referencia ofensiva de un once que mantendría el esquema de cinco atrás, dos centrocampistas y tres atacantes. Djibril Sow, posible alternativa a lo descrito entrando por el de Tocopilla y recomponiendo el esquema con tres hombres en la medular.

