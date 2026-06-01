Sergio Ramos, sobre la polémica por la frustrada compra del Sevilla: "Me he visto obligado a decir la verdad. No estamos robando ni engañando"

Sergio Ramos compareció ante los medios para explicar los motivos de la frustrada compra del Sevilla por el grupo empresarial que encabezaba. "Quiero dejar claro que vengo a hablar únicamente del Sevilla y responderé hasta donde pueda por cuestiones de confidencialidad que siempre hemos respetado. A pesar de las advertencias, quiero dar la cara y transmitir lo que ha pasado en primera persona", arrancó.

Expresó que el proyecto presentado "es el mejor para que el Sevilla recupere el lugar que corresponde". La situación de la entidad hispalense es delicada y "nuestro grupo inversor ha querido sumar y ayudar para asegurar la viabilidad".

Y detalló cómo fue la negociación: "Las posturas han variado, no solo por nuestra parte. Al principio se ofreció 3.175 euros por acción adquiriendo el 85% del club. Se adaptó porque se recomendaba una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. Con la propuesta final queremos garantizar la viabilidad financiera del club, por eso subimos la ampliación de capital. La única diferencia es que el pago de las acciones se hará en dos partes. No tenemos respuesta desde el miércoles. Yo sigo aquí en Sevilla y estoy dispuesto a escucharlos".

Sergio Ramos, durante la conferencia de prensa que ofreció en un hotel sevillano para informar sobre el estado de la compra del Sevilla / Julio Munoz / EFE

Los principales accionistas del club nervionense, incluido el expresidente José María Del Nido Benavente y las familias Alés, Carrión, Guijarro y Castro, emitieron este lunes un comunicado en el que apuntaban directamente al camero después de que hace unos días saliese a la luz la la ruptura de las negociaciones que llevaban en marcha desde principios de año para la venta del club al exfutbolista y un grupo inversor.

"En ningún momento hemos incumplido ningún término en la negociación"

En él se habla de un "engaño" que "estaba preparado desde hace meses", pero Ramos aseguró estar muy tranquilo porque "en ningún momento hemos incumplido ningún término en la negociación. Se ha mal informado de lo que ha pasado, no hemos roto ningún término de la LOI".

"Es la primera vez que me siento aquí como empresario y no como futbolista. Respeto a todo el mundo aunque considero que son palabras fuera de lugar. La oferta la hemos hecho teniendo en cuenta indicaciones de LaLiga. El Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. No pido que las acciones valgan menos, sino que los accionistas también lo hagan para la viabilidad del Sevilla. Si lo más importante es el Sevilla, que nos ayuden. No estamos robando ni engañando", desgranó.

"La verdad tiene sólo un camino. Cuando sales a hablar, ese legado sólo puede ir a favor. Pero sí que me he visto en las últimas semanas con la necesidad de decir la verdad. Aquí estamos, dando la cara", declaró. "Me gustaría que me volvieran a llamar y sigo con la esperanza. Lo que me dolería es perder la oportunidad de ayudar al Sevilla", lamentó.

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El tiempo corre. La ampliación de capital debe hacerse antes del 30 de junio.