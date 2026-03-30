Sergio Ramos celebra 40 años, entre la duda del retiro y la propiedad del Sevilla

En medio de las negociaciones para comprar al Sevilla, la incertidumbre sobre su futuro como jugador profesional y, eso sí, con el recuento de una carrera llena de títulos; Sergio Ramos celebra sus 40 años, más de la mitad de ellos como futbolista.

Después su salida de Rayados de Monterrey, en el fútbol mexicano, en diciembre; Ramos no ha logrado dar continuidad a su carrera como jugador. Las ofertas no faltaron, las hubo de varios equipos europeos y otras desde el fútbol árabe, pero terminó el invierno sin cerrar un acuerdo y permanece como agente libre.

Sin pronunciar nada respecto a su futuro, permanece activo en redes sociales, donde exhibe sus rutinas para mantenerse en buena forma física; dejando claro que el retiro no se encuentra entre sus primeras opciones.

Sin posibilidad de un "último baile"

Pero en medio de la busca por mantener viva su carrera, los planes actuales y futuros de Ramos le han puesto un muro en pleno camino. Mientras que pudo haber regresado al Sevilla para vivir una tercera etapa en el club, el presidente del club, José María Del Nido Carrasco, detuvo su fichaje porque "era incompatible" que un jugador del club, pudiera ser también propietario del equipo -- como pretende serlo.

Ramos es uno de los accionistas que comprarían al Sevilla como parte del grupo Five Eleven Capital. Las negociaciones se encuentran en un estado avanzado, estaría finalizada la debida diligencia del estatus financiero del club y el factor que estaría frenando las negociaciones es el estar peleando por no descender, un punto clave para fijar el precio de venta.

Con la banda de capitán es como se recuerda a Sergio Ramos en los clubes por los que pasó y en las oficinas no sería distinto, pues aunque el club será adquirido por el grupo, dentro de Five Eleven Capital pretende tener participación mayoritaria para asegurarse de tener la última palabra en las decisiones claves.

Sergio Ramos durante su último partido profesional, con Rayados de Monterrey en el fútbol mexicano / EFE

Con la mira al futuro

Su debut con el Sevilla. Alzar la Copa del Mundo con España. El gol de 'La Décima' que abrió la puerta a más días de gloria en el Real Madrid. Pasar de enfrentar a Messi a jugar con él en el París Saint-Germain. Una inesperada aventura en Monterrey. Es el breve recuento de la historia que aún no tiene un punto final.

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Más de la mitad de su vida la ha vivido dentro de un campo como jugador de fútbol. En medio de las celebraciones por sus 40 años, Ramos aún no tiene definido su futuro, pero sí tiene definido que los años por venir, sean o no en el campo, seguirán vinculados al fútbol.