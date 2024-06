Sergio Ramos, ¿y ahora qué?

Sergio Ramos ya es historia del Sevilla. El central le comunicó al club que abandonaría la entidad hispalense y este martes se despidió en rueda de prensa para poder decir adiós a la que fue su afición. El camero cierra su segunda etapa en el Sevilla y ahora todas las preguntas llegan hacia su futuro.

En la despedida, al ser preguntado sobre su porvenir, Ramos quiso dejar claro que pese a su decisión de abandonar el Sevilla, no tiene nada firmado con ningún equipo: "Quería aclarar que no he firmado con ningún equipo. Hay opciones, pero antes quería cerrar mi etapa en el Sevilla. Gracias a Dios hay alguna que otra propuesta que pueda ser interesante, pero no me he planteado qué vamos a hacer ni a qué sitio de la bola vamos a tirar. No hay nada firmado, no hay compromisos y después de esto ya veremos la decisión que tomamos".

El adiós de Ramos era un secreto a voces. El proyecto inestable del club y su sueldo no acorde con su nivel, carrera y jerarquía, han desencadenado en que el central apueste por no renovar con el Sevilla. De esta manera, como comentó Ramos en el acto de despedida, ya ha recibido diferentes propuestas. Su hermano y también agente René Ramos, ya estudia ofertas.

La MLS llama a su puerta

Diferentes equipos han llamado a la puerta de Sergio Ramos. Todo apunta a que su futuro está lejos de Europa y el central buscará cerrar un último gran contrato antes de retirarse. Según informan desde Estados Unidos, la MLS es la liga que ha mostrado más interés en hacerse con los servicios del ex del Real Madrid.

Sergio Ramos, durante su despedida como jugador sevillista en el estadio Sánchez - Pizjuán. / JOSÉ MANUEL VIDAL

En la propia rueda de prensa de despedida, al ser preguntado por la exótica competición, reconoció que Estados Unidos es 'un país que le encanta'. El Inter Miami es uno de los equipos más interesados en Ramos. La gran dificultad sería encajarlo en la normativa económica de la competición, ya que el conjunto de Leo Messi cuenta con varios salarios elevados: Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets.

Otro equipo interesado es el San Diego FC. Según apuntan desde el mismo país, el equipo de la MLS le ofrece el triple de lo que le podía proponer el Sevilla. Ramos podría ganar un total de 12 millones de euros por un contrato de un año.

En el escaparate de Arabia

Son varios clubes de la competición árabe los que quieren convencer al que fuese jugador del Sevilla. El Al-Ittihad, el club que está más interesado en él. Según informan desde Sevilla, el club ya intentó su contratación el mercado de verano pasado y esperó hasta última hora para fichar a Ramos. Finalmente, el de Camas optó por volver a Sevilla, pero en este mercado el equipo de Benzema lo volverá a intentar.

Sea la MLS o Arabia, el futuro de Ramos está cerca de una liga exótica. Las mareantes ofertas que pueda recibir serán determinantes para que el central pueda firmar su último gran contrato como jugador profesional.