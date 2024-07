Saúl, sobre su fichaje por el Sevilla: "Estoy donde me quieren"

Saúl tiene por delante un reto ilusionante. Tras una temporada en la que ha estado en el ostracismo y alejado del nivel que mostró años pasados, el Sevilla se le presenta como una oportunidad de oro. Este miércoles se ha celebrado su presentación como nuevo jugador sevillista y se ha mostrado esperanzado y optimista de cara a la próxima temporada.

El jugador llega a Nervión cedido por parte del Atlético y afirma que la insistencia del Sevilla en hacerse con sus servicios ha sido clave en su decisión: "Estoy muy contento e ilusionado. Estoy donde me quieren y donde quiero estar. Estoy nervioso, tengo una ilusión tremenda. El reto es darle al Sevilla mi mejor versión, es importante la confianza que me dan".

Sobre su etapa en el Atlético, Saúl no tiene malas palabras y se muestra agradecido por el trato del que, según él, es el club de su vida: "Yo traté de dar lo mejor de mí dentro y fuera. Es el club de mi vida, estoy agradecido al club y al Cholo Simeone. Agradecido es la única palabra que puedo decir del Atlético de Madrid".

"Hablé con Pimienta varias veces"

Una de las grandes figuras del 'nuevo Sevilla' es Xavier García Pimienta. Saúl afirma que el técnico barcelonés le mostró confianza e insistió en su fichaje: "Tenía ganas de que esté aquí y que la adaptación sea la más rápida posible. Por teléfono hablamos varias veces y me transmitió confianza sobre el jugador que puedo ser. Vengo de años complicados, cuando la gente te transmite su cariño y su confianza... Esas cosas me hicieron decantarme por el Sevilla".

Presentación Saúl Ñíguez como nuevo jugador del Sevilla FC / EFE

"Hay que transmitir ilusión y ganas a los jóvenes"

El Sevilla está en proceso de revolución y la veteranía del nuevo jugador sevillista puede ser clave para el devenir de la temporada. El jugador cree que puede aportar un valor añadido para aquellos jugadores más jóvenes: "Tenemos un equipo muy equilibrado con gente joven y gente veterana. Hay que transmitir ilusión y ganas a los jóvenes, debemos transmitirles buenos valores y que nos ayuden a conseguir que el Sevilla esté donde debe estar" afirma el ilicitano.

Por último, el jugador no ha querido valorar su futuro más allá de la actual temporada. Saúl solo piensa en dar lo máximo este año y no piensa en su futuro más lejano: "Lo del año siguiente aún no lo pienso, aunque sea una cesión que pueda alargarse. Hay buena sintonía, lo importante ahora es demostrar que tengo el nivel para estar en el Sevilla", concluye.