Las reflexiones de Matías Almeyda: el papel de Guido Bonini y la admiración a Simeone y De Zerbi

La rueda de prensa de Matías Almeyda previa a viajar a San Mamés dejó varias reflexiones que hizo el propio técnico argentino del Sevilla Fútbol Club recordando su paso por el mundo del fútbol y que fueron más allá del propio envite contra el Athletic en el debut liguero.

Habló 'El Pelado' sobre su preparador físico, Guido Bonini, que lo ha acompañado en sus catorce años como entrenador, sobre si se ve en la entidad nervionense como Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, y también desgranó a sus mejores mentores, fijándose especialmente ahora mismo en Roberto De Zerbi, a quien se enfrentó en pretemporada en el empate en el Vélodrome entre Olympique de Marsella y Sevilla.

"Guido cumple una función muy grande en mi trabajo"

Una de las cuestiones por las que fue preguntado Matías Almeyda fue sobre el cambio en el trabajo en pretemporada y las múltiples pequeñas lesiones que se han producido durante dicho periodo. Sobre ello el argentino comentó cómo afectan las modificaciones en las cargas de dichos ejercicios y sobre el papel de Guido Bonini, su preparador físico.

"Nosotros hemos modificado, o hemos venido con una metodología de trabajo, gimnasio, los métodos que hacen y el campeonato es largo y desarrollamos. Hace 14 años que trabajo con Guido y es el único del staff que está conmigo desde el primer día, lo conozco a la perfección y me gusta trabajar con él y todo trabajo que hace se trabaja en conjunto y está habilitado para hacerlo. Cumple una función muy grande en mi trabajo. Sé todo lo que hace porque le doy libertad para que lo haga porque yo no soy preparador físico y va de la mano con el trabajo. Cuando uno cambia una metodología de trabajo está en riesgo de lesión, con ejercicios diferentes con distancias, y se corre el riesgo en la pretemporada y por suerte son lesiones mínimas por parte de la exigencia. Hay jugadores que vienen con un proceso de lesión que agarran de otros momentos y ahí es donde tenemos que tener cuidado respecto al futuro diferenciando metros y ejercicios porque nos interesa que estén todos bien", explicó el de Azul sobre Bonini.

La admiración de Matías Almeyda a Diego Pablo Simeone "Al Cholo lo quiero como un amigo, lo admiro como entrenador y cuando él arrancó como entrenador me llamó para que fuera parte de su staff y en ese momento no estaba para arrancar en esa función. Todos saben del amor del Cholo al fútbol, la pasión con la que lo vive, y ojalá pueda ser la mitad de lo que él ha hecho en el Atlético y hacerlo en el Sevilla. Lleva mucho tiempo y es mi deseo, ha logrado algo que es muy difícil y que todo entrenador quiere, que es estar en un lugar y sentir que es su casa. Iremos en esa búsqueda y construcción, pero lo quiero mucho y a la vez tengo admiración por él como entrenador, cada uno con sus estilos, pero sí, tengo mucho respeto. Conviví 8 años en la misma habitación en la selección, lo conozco muy bien y él me conoce a mí". En su autobiografía Alma y Vida, Matías Almeyda compartió una curiosa anécdota con Simeone cuando ambos compartían habitación en Argentina: "El Cholo fue mi compañero de habitación durante toda mi etapa en la Selección. Yo fumaba y él no quería saber nada. Se iba a dormir a las 9 y a mí me gustaba mirar la tele, entonces se daba vuelta y me decía 'shhhhhhh', y yo de bronca prendía un cigarro y le tiraba el humo encima. Se la bancaba calladito".

Almeyda hace repaso a los diferentes entrenadores que ha tenido en su carrera

Diego Pablo Simeone al margen, Matías Almeyda hizo hincapié en quiénes han sido sus mentores, aquellos entrenadores que habían forjado su personalidad y su forma de entender el fútbol. En el camino se dejó a muy pocos: "He tenido grandes entrenadores. Ya desde River tuve formadores: Passarella, Sabella, Gallego, después pasé por la selección con Marcelo Bielsa, he tenido a Ángel Cappa, a otros argentinos que me han dejado cosas como Gorosito, Astrada -fuimos compañeros también-. Después en el fútbol italiano tuve buenos entrenadores, a uno de los mejores del fútbol que es Arrigo Sacchi. Después tuve otros aunque de todos he sacado un montón de cosas, y me olvido de otros tantos. Digo que en mi vida como entrenador he tratado de no copiar porque no sería yo. Sí me recuerdo cosas buenas de ellos, que he tratado de profundizar y darles la vuelta para ver cómo expresar y llevar a la práctica, pero también admiro a otros grandes entrenadores sin conocerlos como Luis Enrique, Guardiola o Conte".

Roberto De Zerbi, un espejo para Matías Almeyda

Por último, Matías Almeyda deparó en quién le parece el mejor entrenador del mundo en la actualidad, Roberto De Zerbi, a quien se midió en pretemporada en el Olympique de Marsella 1-1 Sevilla Fútbol Club en el Vélodrome: "Para mí el mejor entrenador del mundo lo enfrenté hace poco, que es el del Marsella (Roberto De Zerbi), ese es el mejor entrenador del mundo porque todos siempre miramos el resultado, pero yo miro la parte futbolística y lo que desarrolla. Me gusta mucho y lo vengo estudiando hace mucho y cuando juego en contra de él, me tocó tres veces, y le empato o le gano me siento muy contento".