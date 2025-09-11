La reflexión de Matías Almeyda: "Presión es estar tirado como un perro y que nadie te vea, hoy soy un psicólogo en el vestuario"

Cada vez que Matías Almeyda pisa una rueda de prensa deja algún aprendizaje o comenta una situación personal que se puede extrapolar a alguno de sus jugadores. Es un técnico que habla de sus vivencias, que no oculta detalles sobre su trayectoria deportiva y este mediodía en la comparecencia previa al choque contra el Elche Club de Fútbol, equipo al que alabó por su forma de jugar determinada por Eder Sarabia, aprovechó para hacer un alegato en defensa del fútbol en su concepción más simple como deporte y juego al que siempre se quiere ganar "hasta cuando se es amateur".

En dicha explicación, 'El Pelado' se lanzó a hablar de la depresión que tuvo en el Inter de Milán que lo llevó a un retiro de cinco años para trabajar en el campo con las vacas y los caballos antes de sentir ese gusanillo del balón y volver a sentirse jugador en River Plate.

Recordó aquella etapa en el club de Núñez como la mejor de su carrera tras haberse encontrado y tener un vínculo con el fútbol. Todo ello, comentado cuando fue preguntado por cómo llega Alexis Sánchez, que a sus 36 años demuestra en cada entrenamiento que quiere ganarse un puesto en este Sevilla Fútbol Club.

Alexis y una depresión que sirve de aprendizaje

Sobre el atacante de Tocopilla analizó Almeyda lo que puede aportarle al equipo y expuso dicha situación personal: "Malos resultados de cara a gol depende, si juega 4 días y gana 5 títulos lo contrataría cualquiera. En el fútbol, el análisis con los años es apresurado. Yo jugué hasta los 30 en el Inter, tenía dos años más de contrato y no tenía ganas de jugar. Hablé con Moratti (Massimo) y me fui a trabajar al campo con vacas y caballos. Tuve una gran depresión y con 35 regresé a River y fue mi mejor etapa de futbolista porque me di cuenta del valor que tiene el fútbol en mi vida y resolví situaciones que antes no era capaz", argumentaba el técnico argentino, que continuó expresando que "lo que noto en Alexis y otros muchachos es que disfrutan del fútbol y eso no todos lo hacen y lo confunden con ganar dinero. Estos (Alexis) priorizan disfrutar, jugar y participar un minuto, quince o un partido entero a propuestas millonarias. Creo en eso. No he tratado antes con Alexis pero entrenando siempre es de los primeros en todo y quiere ganar a todo y si aporta toda esa experiencia al grupo dará el granito de arena que debe aportar un jugador, él no tiene que hacer todo por el equipo, nos equivocaríamos. Por eso somos un equipo y cada cual en su posición sabe lo que tiene que hacer, pero me gusta la humildad que tiene Alexis de escuchar. Es un tipo que ha ganado cosas y no está necesitado y simplemente quiere jugar como cuando era chico, eso es el fútbol, tratar de jugar y divertirte queriendo ganar como cuando eras amateur, esa parte no debe morir nunca. Ver esto que digo en jugadores como él, César, que es quien más corre en los entrenamientos, me gusta".

Profundizando minutos después en dicha depresión, Matías Almeyda confesó que "cuando un futbolista se retira deja de ser un banco para los demás, el teléfono deja de sonar y los que antes eran amigos ya no están", afirma el entrenador del Sevilla, que vio cómo le pasó eso mismo a Diego Armando Maradona: "Tengo muchas experiencias. Sufrí mucho durante cinco años. Tenía dos años más de contrato en ese momento. No vendo humo. Creo que en ese momento, todos los futbolistas lo van a vivir. Por eso me hice entrenador. Es una parte fea, oscura. Priorizo que amen el fútbol y que lo amen hasta donde puedan. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje, la cantidad de amigos desaparece. Todos son amigos del campeón. Fui amigo de Maradona, al mejor le pasó lo mismo. Si le pasó a él le puede pasar a cualquiera".

El psicólogo de Azul

El técnico nacido en Azul reconoció que los aprendizajes en su vida lo han llevado a ser "un psicólogo" en los clubes ayudando en el vestuario, y dejando claro antes que nada qué es la verdadera presión en la vida de un futbolista: "Presión es otra cosa. Presión es poder tenerlo todo y no tener nada. Presión es estar tirado como un perro y que nadie entienda. Desde que soy entrenador me he convertido en casi psicólogo.Yo les explico a mis futbolistas que presión es estar tirado como un perro y que nadie te vea. Detecto al depresivo, al que durmió mal, al que tiene una cara extraña porque no lo pongo. Y les confronto de forma leal y desde el corazón para sacar lo que llevan adentro. A veces lo consigo y otras, no".

Matías Almeyda, eso sí, huye de los focos y quiere que sus experiencias personales sirvan para el desarrollo de sus jugadores, para reforzar la mentalidad de estos e intentar acercarlos al fútbol en su concepción más pura, dejando claro que "no me interesa ser protagonista desde que dejé de ser jugador". "Tengo ganas de quedarme mucho tiempo acá y un desafío interior. Me gusta la ciudad deportiva, la ciudad, la afición… deseo que los resultados nos acompañen para hacer cosas importantes. El momento es complicado y la gente valora cuando uno habla con la verdad. Por eso decía que en mi vida no pongo excusas. Cuando me equivoque lo diré y cuando no, también".