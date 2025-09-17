Un recuerdo para Manolo Cardo en una sesión sin novedades en el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha llevado a cabo esta mañana su tercer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en medio de una atmósfera cargada de pesar tras el reciente fallecimiento de Manolo Cardo, leyenda del conjunto nervionense.

Debido a ello, la plantilla, el cuerpo técnico y el personal del club guardaron un emotivo minuto de silencio en su memoria antes de iniciar la sesión, mostrando el respeto y el reconocimiento hacia quien fuera entrenador del primer equipo entre 1981 y 1986. "El legado que deja Manolo Cardo en el Sevilla FC es inconmensurable, memoria perenne escrita con letras de oro en la historia sevillista. El club quiere trasladar su más sentido pésame a toda su familia y allegados. Descanse en paz", transmite la entidad sevillista.

Joan Jordán, única baja

Matías Almeyda cuenta con casi todos los jugadores disponibles. Las buenas noticias: Chidera Ejuke y Akor Adams ya se ejercitan con normalidad tras sus molestias. La única baja del entrenamiento es Joan Jordán, quien sigue su proceso de recuperación tras operarse de una hernia discal. Aunque ya trabaja en solitario sobre el césped, aún no hay fecha concreta de retorno. Este miércoles volvió a ejercitarse al margen del grupo.

Consideraciones de plantilla y posibles decisiones

Con Jordán ausente, Almeyda dispone de 24 jugadores del primer equipo, lo que obliga a contemplar descartes si mantuviera la convocatoria con solo miembros del primer plantel.

Movimiento en la portería del Sevilla: posible relevo bajo palos

Salvo que ocurra algo totalmente inesperado y siempre que no haya contratiempos físicos antes del desplazamiento a Vitoria este viernes, Álvaro Fernández podría no viajar con el equipo. Tanto el cuerpo técnico como el club han dejado de contar con él, y su continuidad en la plantilla se debe únicamente a que no logró cerrar su salida tras la llegada de Odysseas Vlachodimos procedente del Deportivo.

Precisamente, el guardameta greco-alemán podría ser la gran novedad en la alineación. En el empate ante el Elche, Orjan Nyland fue titular, y en la derrota frente al Sevilla encajó un tanto en el que falló al colocar la barrera y dejó descubierto su poste, lo que podría motivar al técnico argentino a apostar por un cambio en la portería de cara al duelo en Mendizorroza.

Isaac Romero apunta a su tercera titularidad

En ataque, aunque Adams ya puede entrenar con normalidad, su entrada en el once parece poco probable de momento, por la buena marcha de Isaac Romero, quien ha marcado en dos jornadas consecutivas.

Con Mendizorroza en el horizonte

El Sevilla Fútbol Club prepara ya el partido del sábado ante el Deportivo Alavés, tras el empate 2‑2 ante el Elche en Nervión, un encuentro lleno de polémica decidido en el minuto 86 con el gol de Peque. Almeyda valorará si seguir con la línea de cinco en defensa o volver a la línea de cuatro, aunque lo más probable es que mantenga lo que le funcionó hasta el minuto 60 del partido contra los de Eder Sarabia, más contando con las buenas actuaciones que ofrecieron Marcao y Nianzou junto al debutante Azpilicueta.

Vía: El Correo de Andalucía