Se recrudece la guerra Castro-Del Nido en el Sevilla

Tormentoso cruce de acusaciones en la Junta General de Accionistas entre el expresidente y el actual mandatario Del Nido acusó a Pepe Castro de ser "un cáncer" para el club hispalense

La guerra civil en el Sevilla se recrudece, y en todos los órdenes. La Junta de Accionistas celebrada ayer fue especialmente tormentosa, ya que no aprobó las cuentas ni la gestión del Consejo, pero el expresidente José María del Nido no pudo recuperar el poder, como era su intención.

"En la próxima Junta General de Accionistas lo cesaré porque usted es el cáncer de la actual sociedad", aseguró Del Nido en un clima de enorme tensión.

Al llegar la reunión al punto décimo del orden del día, el cese de los miembros del Consejo de Administración, y al decimotercero, Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores, se armó la marimorena. José Castro anunció el criterio de la votación afirmando que Del Nido no podía hacerlo.

"Este criterio no sólo es el más ajustado a derecho, sino que responde al auto de la Audiencia Provincial de Sevilla del pasado 12 de diciembre", anunció el actual presidente, que recordó a Del Nido que sus acciones aprobadas no podían votar para destituir ni nombrar nuevos consejeros.

Las casi 32.000 acciones agrupadas por Del Nido fueron descontadas del quórum para la votación de la destitución del actual consejo, y el expresidente explotó: "Usted no sabe lo que es trilero, un juego que venden como el monopoly. Está haciendo un juego de trileros. Un juego de fichas. No tiene usted el apoyo del accionariado, con lo cual, cualquier acto que realice, si supero el test de resistencia, es ilegal", a la vez que anunciaba acciones jurídicas contra el actual consejo rector del club.

"Creíamos que usted iba a respetar el derecho de la mayoría, y usted no tiene a favor la mayoría. El año que viene presentará usted unas pérdidas de 30 millones de euros y le rezo a la Virgen María para que no tengamos un accidente deportivo. La sociedad es un caos, porque no tiene capitán", comentó un airado Del Nido.

La votación rechazó el cese del Consejo, así como la acción social de responsabilidad, con el consiguiente revuelo y gritos contra el consejo. La Junta tuvo que ser interrumpida en un clima muy caldeado y con Del Nido gritando desaforadamente, por lo que tuvo que ser tranquilizado por la seguridad del acto.