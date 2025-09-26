Rayo Vallecano - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club se medirá este domingo al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas a partir de las 14:00 horas en un duelo en el que los de Matías Almeyda quieren prolongar su buena racha fuera de Nervión con dos triunfos consecutivos tras vencer en Montilivi y en Mendizorroza a domicilio a Girona y Alavés, respectivamente, y olvidarse de esta forma de la mala dinámica en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un sólo punto de nueve posibles tras empatar con el Elche y perder ante Getafe y Villarreal.

Para ello, la sesión de este viernes del técnico blanquirrojo se ha centrado en ir perfilando ese once que saltará contra los de Íñigo Pérez. Ha recuperado Matías Almeyda a César Azpilicueta y podrá contar con él en el eje de la zaga junto a Marcao y probablemente con el debutante Fábio Cardoso, ya que Kike Salas sigue siendo duda al no entrenar esta mañana. Queda una sola sesión pero 'El Pelado' ya demostró entre semana que no es de arriesgar. Nianzou y Alfon, lesionados, son bajas seguras para Vallecas.

Parte médico de Tanguy Nianzou

"Tanguy Nianzou, que ayer debía abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de su entrada ante el Villarreal CF, sufre una lesión leve en el bíceps femoral de su muslo derecho. El jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo", comunicó el Sevilla Fútbol Club.

Alexis se estrena en el once

La bajas de Nianzou y Kike Salas van a conferir casi de forma obligatoria la titularidad a Fábio Cardoso, que está listo para debutar, como Alexis Sánchez para partir en el once por primera vez. Se prevé que actúe el chileno por la izquierda con Isaac Romero en punta y con Vargas en la derecha. Sobre el portugués dijo Almeyda que igual no lo veía para 90' y para debutar de inicio, siendo Castrín una alternativa al luso, toda vez que Kike Salas no llegase al duelo.

Análisis de Almeyda sobre el Rayo

"Es un rival difícil, un terreno de juego que sabemos que es diferente a los demás, con menos espacio, que ellos hacen muy fuerte. Bueno, lo que se sabe hace 30 años. Sí, mismo terreno, mismo rival difícil, con buenos jugadores, bien entrenados y que dan batallas con un buen juego y con agresividad, con intensidad. Es un buen rival".

Almeyda defiende la valentía de su estilo

"Creo que es algo bueno eso de insistir por ir más y no quedarte metidito ahí a ver qué pasa, porque metidito ahí casi se van a la segunda división. No quiero metidito atrás, quiero que esto salga y se sale para el frente, no para atrás, para mí. No, por eso me contrataron, si no tienen que contratar a otra persona que juegue con otro estilo. Mi estilo es que ir para adelante, que el jugador crea que puede ir, porque ya mostraron lo que pasó, que con otra estrategia que es respetable casi se desciende. Entonces, vamos a buscar otro camino. Es difícil controlar eso, es lo más difícil para mí, porque cada pregunta previa a los partidos se va a romper esto de ganar o no y todo, estamos con eso, desde un cambio hasta el... y cuando estás en otro gol, otra vez lo mismo, entonces estamos en la búsqueda de querer ganar el partido y por ahí vamos a tener que aceptar que hay partidos que tenemos que ganar el punto. Son realidades y las realidades a veces te hacen fuerte".

Horario del partido entre el Rayo Vallecano y el Sevilla FC

El conjunto de Matías Almeyda viajará hasta Madrid para enfrentarse a los de Íñigo Pérez en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el encuentro que disputarán Rayo Vallecano y Sevilla Fútbol Club este domingo 28 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el estadio de Vallecas.

Dónde ver por televisión el Rayo Vallecano - Sevilla FC

El encuentro entre el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía