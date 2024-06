Ramos, sobre su salida: "Es una decisión personal, no de dinero"

Sergio Ramos anunció su adiós como sevillista este lunes. Tras semanas de especulaciones sobre su salida, el jugador le comunicó al club que su segunda etapa como sevillista había terminado. Este martes se ha dado lugar en la ciudad deportiva del club su despedida. Ramos ha querido mandar un mensaje a su afición y ha aclarado los motivos de su adiós.

Antes de que arrancara a hablar Ramos, su presidente, Del Nido Carrasco, ha tenido unas palabras hacia el jugador: "Como cualquier despedida, es un día triste. Se va Sergio del Sevilla, pero es un hasta luego, siempre tendrá abiertas las puertas para volver. Resumiría la presencia de Sergio con la palabra gracias, por su profesionalidad, por sus partidos, sus goles, su liderazgo, tirar del carro y por renunciar a una oferta once veces superior a lo que ha cobrado este año. Por esperar hasta el día después del cierre de mercado, por pedir el brazalete de capitán y por su sevillismo", afirmó emocionado.

En las primeras palabras de Ramos, ha agradecido el mensaje del presidente y ha mandado un emotivo mensaje a todos los miembros del club y a su afición: "Quería darle las gracias al presidente por sus palabras, su apoyo y su confianza. A todo el club, al Sevilla, a mis compañeros, entrenadores, empleados, staff... Le agradezco que sepan perdonar mis errores y me hayan recibido de esa manera. Llegué con el objetivo de homenajear a Puerta, Reyes, mis abuelos, que en paz descansen. Tenía una herida abierta y una deuda con ellos", reconoce.

"Nunca hablamos de dinero"

Al ser preguntado por el motivo de su adiós, el camero ha sido claro y ha afirmado que en ningún momento se trata de dinero: "Antes de firmar aquí nos reunimos con el presidente en mi finca y nunca hablamos de dinero. Y hoy igual, es una decisión a nivel personal y familiar, requería un mínimo de tiempo antes de dar el paso."

"Cuando llegué sabía que el Sevilla estaba en una situación delicada."

Sánchez Flores afirmó que no veía a Ramos la temporada que viene, porque el Sevilla se encontraría en un 'escenario catastrófico'. El ya ex del Sevilla niega esas declaraciones, ya que cree que el club le dará la vuelta a la situación: "Cuando llegué sabía que el Sevilla estaba en una situación delicada. Me motivan los retos, más aún cuando las cosas van peor que mejor. Tomé la decisión de venir a ayudar. Mi compromiso y mi profesionalidad siguen ahí. Aunque el club esté en una etapa difícil, confiamos en que se le dé la vuelta", afirma.

Sergio Ramos, defensa del Sevilla / EFE

Ramos se ha mostrado claro sobre su futuro. Ha explicado que no tiene nada firmado con ningún club y al ser preguntado por la MLS y el Inter de Miami, explica que le han llegado propuestas interesantes: "También quería aclarar que no he firmado con ningún equipo. Hay opciones, pero antes quería cerrar mi etapa en el Sevilla. Gracias a Dios hay alguna que otra propuesta que pueda ser interesante, pero no me he planteado qué vamos a hacer ni a qué sitio de la bola vamos a tirar. No hay nada firmado, no hay compromisos y después de esto ya veremos la decisión que tomamos".

Por último, Ramos ha mandado un mensaje final de despedida al sevillismo: "Al Sevilla le deseo lo mejor porque soy sevillista e intentaré ayudar de una manera o de otra, hay relaciones de amistad más allá de lo profesional", concluye.