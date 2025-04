Rajadón de Suso contra García Pimienta: "Fue algo personal"

Suso Fernández encadena dos partidos consecutivos con minutos después de haber sido apartado de los terrenos de juego durante varias semanas. Hasta el momento se desconocían los motivos de su desaparición, aunque el extremo ha revelado ahora una "charla" con Pimienta que derivó en su "falta de minutos" desde el mes de diciembre.

En declaraciones tras un entrenamiento del cuadro nervionense, Suso elogió a Caparrós, nuevo técnico del Sevilla que le ha dado oportunidades en los dos partidos que ha dirigido hasta el momento: "Sabe cómo hacer las cosas, tiene experiencia, él entiende el club y está aportando ese puntito de tranquilidad".

"El equipo está trabajando bien. En el primer partido de Caparrós pudimos ganar si hubiéramos tenido un poco más de efectividad. Contra Osasuna, con uno menos, el equipo dio la cara y tuvo ocasiones. El partido del domingo nos jugamos mucho”, añadió el gaditano.

Las críticas

Preguntado por Pimienta, aseguró tenerle el respeto que él no le tuvo. "En el tema con Pimienta no voy a ser brusco, el respeto que él no me ha tenido yo sí se lo voy a tener. No era un tema deportivo, era un tema personal suyo y mío, por una charla que tuvimos en cuanto a entrenamiento, básicamente", comenzó diciendo Suso. "Sentía impotencia y sentía que podría ayudar", añadió.

Pero el atacante del Sevilla no se quedó ahí: "También me enseñaron que el club siempre es más importante que un jugador y está por delante de cualquiera. Todo este tiempo he estado sin decir nada, he estado aparte, no he buscado tampoco la polémica".

La "charla" con Pimienta viene de lejos. Desde que Suso fuese titular en Copa frente al Olot el 5 de diciembre, tan solo había disputado 27 minutos frente al Barça y 8 ante el Real Valladolid en febrero, además del tiempo añadido en Vallecas el 1 de marzo. Fueron 14 suplencias sin un solo minuto hasta que el exentrenador de Las Palmas fuese destituido.