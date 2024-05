Quique aleja a Ramos del Sevilla: "No quiere ser parte de un escenario catastrófico"

El paso de Quique Sánchez Flores por el Sevilla ha sido corto pero intenso. El técnico madrileño llegó a la ciudad hispalense con el difícil reto de salvar a un equipo que se encontraba en una gran crisis institucional y que coqueteaba con el descenso. Pese a lograr la ansiada salvación a base de resultados, la dirección deportiva del Sevilla decidió que Quique no estuviese en el banquillo del Sánchez - Pizjuán la próxima temporada.

El ya ex del Sevilla se pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' para analizar su corta aventura en Nervión. Quique afirma que se va del club satisfecho de lograr el objetivo: "Me voy con el deber cumplido. Me voy muy ligero, con la sensación de que me he quitado mucho peso. En el momento en el que firmo por el Sevilla asumes una responsabilidad enorme".

El técnico pone en valor la responsabilidad que tiene un profesional al estar en un club tan importante como el Sevilla: "Siento sobre mis hombros un peso enorme, porque sé cómo es la historia del Sevilla. He vivido esta ciudad. Siento a muchas almas en el Sevilla. Mucha gente que me vio por la calle o en el hotel, y me abraza, o llora. Eso, aunque sean seis... es una responsabilidad muy grande en un terreno muy corto. Un terreno con poco espacio para la reacción, y en un terreno muy despersonalizado, porque tú vas a un plan de rescate, y un plan de rescate desnaturaliza a todos", reconoce.

"Ramos quiere mucho al Sevilla"

Sobre Sergio Ramos, Quique ve más lejos que cerca a 'El Camero' de la ciudad hispalense: "No lo tengo claro. Él quiere mucho al Sevilla, creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico. O él intuye que las cosas se harán muy bien, o si no... Él tiene que intuir que las cosas van a ir bien".

El técnico fue preguntado por el futuro del club. Quique explica que la cúpula del Sevilla deberá tomar decisiones difíciles por el bien del equipo: "Los clubes, cuando tienen una cornada como la de este año, al final es un aviso. Estoy convencido de que el destino de los dirigentes es muy distinto a lo que hemos vivido este año. Y quieren preparar otro ideario que no tiene nada que ver con este. Ahora bien, están sujetos a unas condiciones: masa salarial... que les va a llevar a tomar decisiones difíciles", concluyó.