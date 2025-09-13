Las quejas de Eder Sarabia por el césped en Nervión: "No ha ayudado en absolutamente nada"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Eder Sarabia, cargó anoche tras el encuentro contra el Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán acerca del estado del terreno de juego en Nervión, excesivamente seco y ralentizando un juego fluido durante los 90 minutos.

Para un equipo como el ilicitano, de buen gusto con el balón y con un entrenador marcado en el juego de posición, que el estado del césped no fuera el idóneo afecta a los planes. No fue sólo hacia el verde las quejas de Eder Sarabia, que señaló a los de Matías Almeyda de agresivos desde que comenzó el partido.

La dura acción de Marcao sobre Ali Houary y el estado del césped

No habían transcurrido ni dos minutos de juego cuando Marcao, que estaba jugando su primer choque liguero, salió de zona de la novedosa defensa de cinco del técnico argentino para hacerle marca personal a Ali Houary, centrocampista ofensivo del Elche.

Dicha acción, castigada únicamente por Javier Alberola Rojas como falta sin amonestación, encendió las críticas desde la banda del entrenador de Bilbao: "De lo que podemos controlar, debemos estar más finos y movernos mejor. En la primera parte, pudimos ser más agresivos. En lo que no podemos controlar, el césped no ha ayudado en nada. Cuando un equipo propone un partido tan agresivo, en una acción que en la primera acción le pudo partir la pierna Ali Houary, también condiciona. Permite al rival que sea agresivo. Habría que haberlo cortado. Pero el equipo no se ha arrugado. Me quedo con el margen de mejora. Esto es importante. Nos tiene que alimentar, pero no podemos equivocarnos".

Enfadado no, seguramente el empate sea justo. Es verdad que cuando eres capaz de darle la vuelta al partido y que en los últimos minutos no nos hayan exigido, valoro darle la vuelta, pero me quedo con las cosas a mejorar que son muchísimas. Es bonito empezar así, no perder en cuatro jornadas con un calendario duro, como el equipo no se arruga y quiere desarrollar lo que es".

Celebración de Rafa Mir y ventaja de jugar con doble 9

"He visto que iba al córner a celebrarlo y seguramente sea difícil. Tú quieres lo mejor para tu equipo y hay que respetar. Celebrar un gol es lícito. A partir de ahí estaba más pendiente de lo que queríamos hacer y de los cambios. Me gusta que haya pique, pero no tengo demasiado criterio".

Sobre André Silva y Rafa Mir y lo que le aportan ambos juntos en punta al Elche, destacó Eder Sarabia que "una de las cosas de jugar con dos delanteros es tener más presencia en área rival. Sabía que eran muy buenos y es importante porque nos transmite confianza. En el caso de André no me quedo sólo con el gol. Rafa ha entendido que tenía que darnos más cosas en la segunda parte y cuando están más implicados con el juego llegan los goles".