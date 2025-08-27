El 'psicólogo' de Del Nido Carrasco, José Ignacio Navarro, despedido del Sevilla FC

José Ignacio Navarro, 'psicólogo' de Del Nido Carrasco y Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo, ha sido despedido por el Sevilla Fútbol Club, que decide prescindir de sus servicios. La información, adelantada por Diario de Sevilla, se enmarca dentro del proceso de reorganización interna que atraviesa la entidad nervionense en los últimos meses.

Como ha podido saber El Correo de Andalucía, José Ignacio Navarro está de baja en el Sevilla Fútbol Club desde el final de la temporada pasada por motivos que se desconocen. La intención de la directiva sevillista era cesarlo, algo que aún no han hecho ni anunciado de forma oficial.

Navarro, conocido en el entorno sevillista como el 'psicólogo' por su estrecha relación con José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha sido una figura polémica dentro del club. Su supuesta afinidad con el Betis, el eterno rival, y las críticas que recibió tanto del expresidente José María del Nido Benavente como del grupo ultra Biris Norte, le situaron en el punto de mira. De hecho, al término de la pasada campaña, tras la derrota ante el Atlético de Madrid, llegó a necesitar protección para entrar en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de sufrir un intento de agresión en los alrededores del estadio.

Aquel episodio se produjo en un contexto de gran tensión en Nervión, llegando el club a manifestar que "el Sevilla FC perseguirá y denunciará cualquier acto violento y de incitación al odio, que en ningún caso representa los valores de nuestra afición". Todo ello ocurrió con la afición mostrando su descontento de manera sonora, hasta el punto de interrumpir el desarrollo del partido. En ese clima hostil, tanto Navarro como Pérez-Solano vivieron momentos de especial incomodidad al abandonar el coliseo sevillista.

Biris Norte cargó contra él por la marcha de Monchi

El propio colectivo Biris Norte llegó a cargar contra él con dureza, asegurando que su llegada al club se produjo por 'enchufismo' al ser 'psicólogo' personal de Del Nido Carrasco, y responsabilizándolo en parte de la marcha de Monchi, con quien habría mantenido un enfrentamiento directo. Incluso, entre las acusaciones vertidas en su contra, se encontraba la de declarada simpatía por el Real Betis.

Este fue el comunicado que hicieron: "Uno de los principales responsables, si no el mayor, de hacerle la vida imposible a Monchi dentro del club hasta provocar su salida. Y aquí queremos detenemos para que todo el sevillismo sea plenamente consciente de lo que esto significa. Hablamos de Monchi, la persona más importante de la historia reciente del Sevilla, un estandarte de nuestra afición, alguien que lo ha dado todo, primero en el campo y luego en los despachos, por el bien del club. Y, sin embargo, fue pisoteado en su propia casa por un advenedizo del que poco o nada se sabe, un enchufado que solo está ahí por capricho de un niño rico que, sentado en un sillón que no le corresponde, juega a quitar y poner gente sin importar el rumbo de la entidad".