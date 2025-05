La Policía encuentra pruebas de las apuestas de Kike Salas en su móvil

El caso de Kike Salas ha dado un nuevo vuelco. Tal y como publica este jueves El Confidencial, la Policía Nacional habría encontrado en el teléfono móvil del defensa del Sevilla FC diferentes mensajes que demostrarían que habría forzado tarjetas amarillas en partidos de LaLiga EA Sports con motivo de apuestas deportivas ilegales.

Además, los cuerpos de seguridad también habrían identiicado a una decena de conocidos del jugador que también obtuvieron beneficios con estas apuestas. Salas, mediante estos mensajes, habría avisado a sus conocidos de que sería amonestado en, al menos, cinco partidos de la Primera División de la temporada 2023/24 para realizar apuestas y posteriormente repartirse las ganancias.

A estas conclusiones se llegan tras un informe remitido recientemente por el Centro Nacional Policial por la Integridad en las Apuestas y el Deporte (Cenpida) al Juzgado de Instrucción número 1 de Morón de la Frontera (Sevilla).

Debido a la investigación, Kike Salas fue detenido el pasado 14 de enero en la ciudad deportiva del Sevilla FC, además de otras dos personas de su entorno César G. y Kevin L., por un delito de estafa.

“La investigación realizada reveló que había un grupo de jóvenes con vínculos de amistad entre sí, que apostaban a las amonestaciones del jugador de fútbol profesional Enrique Jesús [Kike] Salas Valiente, perteneciente a la disciplina del Sevilla F.C de la Primera División de Fútbol Profesional, quien a su vez, también era natural de dicha localidad sevillana […] siendo dos personas las que obtenían mayores beneficios”, dice la investigación que destapa El Confidencial.

🚨Los investigadores han hallado PRUEBAS de que Kike Salas, jugador del #SevillaFC, concertó presuntamente con varios amigos para forzar tarjetas amarillas y ganar dinero con apuestas deportivas ilegales. Así se demuestran en estas capturas en exclusiva de @elconfidencial pic.twitter.com/lXSEFBBoUx — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) May 22, 2025

Según se expone, un conocido suyo habría acudido a una sala de juegos haciendo dos apuestas de 100 euros prediciendo que el jugador sería aomestado en el Sevilla - FC Barcelona del 26 de mayo de 2024, lo que acabó sucediendo en el minuto 36.

En las conversaciones desveladas, el jugador y un amigo, conocido como 'Richi', empezaron a hablar de apuestas ilegales a partir del partido de Las Palmas-Sevilla del 14 de abril de 2024, y se leen apuestas a jugadores como Ayoze Pérez o Isco Alarcón, además del uso de una cuenta de un tercero para realizar los pagos.

"¿Sólo deja 150 en el Bet?", se lee en una de las conversaciones en los que los amigos se quedjan de los límites de efectivo para apostar.

“Illo no ha llegado dinero del bet? En plan que no me corre prisa pero ya por estar tranquilos de que haya llegado”, le escribía Salas a su amigo tras el partido ante Las Palams, en el que fue amonestado en el minuto 73.

Otros mensajes involucran al jugador y a su amigo y demuestran que repartían las ganancias. “Tendras 500 en la cuenta. Son 300 mios y tuyos 200", decían. “No, da igual, todoo a medias”.

“Si quieres pídele Bizum a alguien. Y haces alguna. Y después lo ingresamos y lo pasamos. 100 o así”, siguen las conversaciones.

En un momento de la temporada, el jugador pidió a su amigo que dejara de contarle a todo el mundo lo que estaban haciendo porque el engaño se les estaba yendo de las manos.