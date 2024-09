Plazo límite para el futuro de Memphis Depay

Memphis Depay continúa sin equipo desde su salida del Atlético de Madrid el pasado mes de junio. El delantero, que participó con Países Bajos en la Eurocopa de este verano, ha estado relacionado con varios equipos, pero sin finalmente llegar concretar

El último equipo en entrar en la puja por Memphis Depay ha sido el Sevilla. El conjunto hispalense ha empezado la temporada con varios resultados negativos (2 derrotas y 2 empates) y busca un refuerzo sonado para intentar mejorar sus prestaciones.

En ese sentido, el perfil de Memphis encaja a las mil maravillas. Un futbolista de calidad, con experiencia al máximo nivel y que puede llegar en estos momentos al tratarse de un agente libre. A pesar del interés, hay inconvenientes que podrían provocar que la operación no se acabe dando.

EL INCONVENIENTE DEL SALARIO

El más grande reside en las altas pretensiones económicas del futbolista debido a su gran caché en el fútbol europeo, uno 9 millones brutos anules aproximadamente. El club 'hispalense' tendría que hacer un gran esfuerzo y, aun así, no igualaría otras propuestas que tiene el neerlandés sobre la mesa.

EL PLAZO LÍMITE

No obstante, aunque no es sencillo, el Sevilla no tira la toalla por Memphis Depay. Y, según adelanta 'ElDesmarque', su incorporación todavía es una opción, pero la decisión final no tardará mucho en llegar.

De acuerdo con esta información, el club hispalense se ha marcado principios de la próxima semana como plazo límite para tomar una decisión definitiva.

En estos momentos, el mercado no ofrece grandes nombres, cuestión que podría provocar que el club andaluz acometiera el fichaje. Eso sí, en ningún caso el Sevilla perderá la cabeza y dará más de lo que tiene por su incorporación.