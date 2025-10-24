Pimienta no se equivocaba en el Sevilla

El Sevilla ha empezado con buen pie el campeonato liguero. Tras otro verano convulso con salidas importantes como la de Dodi Lukébakio y una inversión prácticamente inexistente con fichajes en las últimas horas de mercado, Matías Almeyda está sabiendo construir un equipo competitivo.

En estos momentos, el conjunto hispalense se encuentra en la novena posición de la tabla de LaLiga con 13 puntos, más cerca de los puestos europeos que de la zona de descenso con la que jugueteó la pasada campaña. Incluso han sido capaces de golear al FC Barcelona (4-1) en un partido excelso.

Pero, si nos centramos en los números, existe poca diferencia entre el Sevilla de Almeyda y el de García Pimienta a estas alturas de campeonato. Hasta la fecha, el equipo hispalense suma 13 puntos, por los 12 que sumó en nueve jornadas con el técnico barcelonés al frente pese a contar con menos recursos ofensivos.

Con Almeyda, el Sevilla ha logrado cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, mientras que con Pimienta se consiguieron tres victorias, tres empates y tres derrotas. Estos datos evidencian que equipo del técnico catalán era más equilibrado y difícil de batir: perdió menos y sumó más empates, mostrando una base competitiva.

En el terreno de los goles, el equipo construido por Almeyda se sitúa muy por delante con 16 tantos a favor en nueve partidos por los 9 que marcó el equipo con Pimienta. No obstante, con el entrenador barcelonés tan solo se encajaron diez, mientras que esta temporada ya se han encajado 14 tantos.

Y es que Pimienta construyó resultados con menor pegada ofensiva, priorizando el orden y la eficacia sin necesitar tantos goles para sumar. El equipo del técnico barcelonés era más compacto defensivamente, con una estructura que concedía menos y ofrecía más control de los partidos.