Pepe Castro, sobre Del Nido: "Este hombre no se entera"

Sube el tono de las declaraciones entre presidente y expresidente del Sevilla, enfrentados por el control del club "Hablar de ruina en la entidad o de okupas señala que este hombre no se entera, o está desesperado", acusa Castro

Pepe Castro pasa al ataque. El actual mandatario del Sevilla ha contestado de manera contundente a José María del Nido, indicando que "este hombre o no se entera, o está desesperado".

Y es que la guerra civil entre presidente y expresidente tras la última Junta de Accionistas ha llegado a los tribunales, donde Del Nido quiere desalojar al actual equipo directivo.

Así, Pepe Castro ha comentado sobre el exconvicto que "dice lo mismo de siempre. Parece increíble que este hombre no tenga otra cosa que hacer a dos días de un partido tan importante para el Sevilla. Cuando no le gusta algo de la ley, parece que no le gusta la ley y debería haber aprendido ya, y es que cuando no se cumple, se sufren las consecuencias".

El presidente del consejo sevillista añadió: "Hablar de ruina es algo que no lo puedo entender. Hablar de okupas... Yo creo que este hombre no se entera o es que está desesperado, no lo sé".

"Si Del Nido era abogado, supongo que lo seguirá siendo, debe saber estas cosas. Eso no es ser un okupa en la presidencia, sino que estamos en nuestro derecho. Cuando uno quiere al Sevilla lo demuestra trabajando, haciendo cosas, y no perjudicando al club", concluyó.