¿Qué pasa si el Sevilla queda fuera de puestos europeos pero gana la Europa League?

Los de 'Mendi' ocupan la undécima plaza en LaLiga Santander y están en 'semis' de Europa League El último precedente fue el Eintracht de Frankfurt en la Bundesliga, que ganó la Europa League en 2021/22 y terminó el campeonato nacional en la undécima posición

El Sevilla está fuera de peligro. Tras un mal primer tramo de temporada, los de Nervión ya han salido de la zona comprometida de la clasificación y se han instalado en la media tabla. Actualmente en la undécima posición, el cuadro de Mendilibar suma 44 puntos en 33 duelos disputados pero están considerablemente lejos de los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

El gran mes de abril que han completado, logrando 13 puntos de 15 posibles, les permite llegar a las últimas jornadas de lleno en la pelea por el séptimo puesto. Sin embargo, lo más probable es que no consigan entrar en la 'Zona Europa'.

Lo que mantiene la esperanza de jugar en Europa en el curso que viene es la Europa League, competición en la que los hispalenses siguen totalmente vivos. Tras eliminar al poderoso Manchester United en los cuartos de final, están a un paso de la final. Antes, deben superar a la Juventus en las semifinales, a doble partido.

El Sevilla estará en la semifinales de la Europa League tras vencer al Manchester United | Telefónica

De eliminar a los italianos, con los que jugarán la ida de las 'semis' este jueves 11 de mayo en Turín -la vuelta será el jueves 18 de mayo en Sevilla-, se jugarían el billete para la Champions League 2023/24 en la final de Budapest del 31 de mayo, contra la Roma de Mourinho o el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

En ese posible escenario, en el que el Sevilla consiga colarse en la próxima edición de la Champions League como campeón de la Europa League pero quede por debajo de la séptima posición, muchos dudan sobre qué pasará con las plazas de los equipos españoles en Europa. ¿Pueden ganar un billete o, por lo contrario, perderlo?

LO QUE PASÓ EN LA BUNDESLIGA

El conjunto alemán terminó la Bundesliga en la undécima posición pero participó en la presente edición de la Champions League. De hecho, llegaron hasta los octavos de final, donde cayeron ante el Napoli.

El billete para la mayor competición europea de clubes lo consiguieron tras ganar al Glasgow Rangers en la final de la pasada edición de la Europa League. Curiosamente, disputada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Su clasificación no afectó al resto de equipos clasificados en el torneo doméstico alemán.

El Eintracht de Frankfurt ganó la pasada edición de la Europa League ante el Glasgow Rangers | Agencias

Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y RB Leipzig participaron también en Champions League (el máximo número de participantes que permite la UEFA por país es de cinco). Unión Berlín y Friburgo jugaron Europa League y el Colonia, que acabó séptimo, la Conference League.

ESTO ES LO QUE PODRÍA SUCEDER EN LALIGA

En España pasaría exactamente lo mismo. Si el Sevilla no logra meterse entre los siete primeros y consigue clasificarse para la Champions League, a los de arriba no les afectaría de ninguna manera. Los cuatro primeros de LaLiga también estarían en la próxima edición de la mayor competición de clubes europea. Tampoco cambiaría la realidad del octavo clasificado, aunque el cuadro de Mendilibar quede por delante en la tabla. No jugarían competición europea.