Dos partidos a Jesús Navas, uno a Ramos y multa a José Castro

El Sevilla ya conoce las sanciones tras el accidentado encuentro en el campo de la Real Sociedad Navas vio la roja por golpearse el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones ante el asistente, "en señal de protesta"

Jesús Navas, capitán del Sevilla, ha sido sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con dos partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido ante la Real Sociedad, mientras que su compañero Sergio Ramos deberá cumplir uno y su presidente, José Castro, ha sido multado.

Navas vio la roja directa en el Reale Arena, según el acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, por dirigirse al asistente número uno "golpeándose el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones, en señal de protesta después de haber tomado una decisión" suya, la expulsión a Sergio Ramos por una falta a Brais Méndez.

El Comité, que desestima las alegaciones formuladas por el Sevilla, le impone al jugador de Los Palacios los dos partidos de suspensión, en aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa accesoria de 700 euros al club y de 600 euros al infractor".

Mientras tanto, Sergio Ramos es suspendido por uno "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa accesoria en cuantía de 350 euros al club y de 600 euros al infractor".

El presidente sevillista, José Castro, es multado "por conducta contraria al buen orden deportivo, al dirigirse al equipo arbitral en alta voz una vez finalizado el encuentro. (Artículo 129)".

Según el acta, el mandatario, una vez acabado el encuentro, que concluyó con victoria por 2-1 del equipo donostiarra, se dirigió al equipo arbitral en el túnel de vestuarios en los siguientes términos: "Luego vosotros pedís respeto. Que has ido a verla y todo. Eso no es roja, hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no sólo vosotros",

Además, el Comité de Disciplina amonesta a José Bordalás, entrenador del Getafe, por formular o realizar observaciones gestos o reparos al árbitro, e impone dos partidos de suspensión a Sergio Oriol Alegre, miembro del cuerpo técnico del Barcelona, expulsado en el partido contra el Rayo en Vallecas.

Por otro lado, deja sin efecto la cartulina amarilla que recibió Mikel Merino en el partido Real Sociedad-Sevilla.

En cuanto a la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, impone un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones, a Juanjo Nieto (Huesca), Agus Medina (Albacete), Saúl García (Rácing de Santander), Alex Petxarroman (Andorra), Dani Calvo (Oviedo) y Tomás Jesús Alarcón (Cartagena); uno por doble amonestación y consiguiente expulsión a Víctor García (Alcorcón); uno por expulsión con roja directa a David Castro (Rácing Ferrol), y dos por protestas al árbitro a Quique Álvarez, segundo técnico del Levante.