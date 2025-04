El palo de Carmona a García Pimienta: "No teníamos un plan B"

El derbi sevillano sigue dando de qué hablar. La derrota del Sevilla ante su eterno rival dejó al club nervionense muy tocado, con el técnico García Pimienta como el gran señalado por la remontada del Betis. El último en pronunciarse fue José Ángel Carmona, que lamentó que el equipo no tuviese "un plan B" cuando los verdiblancos se pusieron por delante.

Carmona aseguró en una rueda de prensa este miércoles que no cree "que al equipo le falte calidad". "En la segunda parte no estuvimos a la altura del escudo que llevamos. No tuvimos la garra que hay que tener para crear ocasiones. Nos faltó personalidad, no puedes pensar que en el minuto 20 ya lo tienes, ya nos ha pasado más veces", añadió el defensor, que aseguró que "perder este partido duele más que cualquier otro, sobre todo por los aficionados".

Insiste en la falta de un plan B

El lateral derecho del Sevilla criticó la falta de recursos por parte de su entrenador García Pimienta para darle la vuelta al partido. "Es verdad que al final planteas los partidos de una forma y luego no se da. Es verdad que no teníamos un plan B para cuando te pones por debajo en el marcador", apuntó el jugador sevillista.

Pero sus declaraciones no se quedaron ahí. "El equipo empezó bien, nos pusimos por delante, pero su segundo gol nos hizo mucho daño. Al principio sabíamos que les podíamos hacer daño con transiciones, pero no teníamos ese plan B y eso fue lo que nos faltó un poco", sentenció Carmona.

Preguntado directamente por su entrenador, el defensor dejó claro que "estamos jodidos, pero contentos con el míster. No tengo ni idea de nada raro que haya con él".