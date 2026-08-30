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Oficial: El Sevilla traspasa a Oso al Estrasburgo

El conjunto francés pagará diez millones de euros por el 90 % de sus derechos

Oso celebra sus compañeros tras marcarle un gol ante el Athletic Club durante el partido de LaLiga este sábado en el estadio de San Mamés

Oso celebra sus compañeros tras marcarle un gol ante el Athletic Club durante el partido de LaLiga este sábado en el estadio de San Mamés / LUIS TEJIDO / EFE

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EFE

El Sevilla hizo oficial este domingo el acuerdo con el RC Estrasburgo para el traspaso del lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso' al conjunto francés, que pagará, según informaron a EFE fuentes de la operación, diez millones de euros por el 90 % de sus derechos y con el que suscribirá un contrato para las próximas cinco temporadas.

Oso, jugador hispano-argentino de 23 años nacido en Torrevieja (Alicante) y en la órbita del seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, llegó a la cantera sevillista en el verano de 2022 procedente del filial del Málaga y debutó con el primer equipo en la temporada 2023-2024, en un partido de la Copa del Rey contra el Atlético Astorga.

Sin embargo, su asentamiento en la élite no llegó hasta la pasada campaña, cuando debutó en Primera de la mano del técnico argentino Matías Almeyda y se convirtió en uno de los artífices de la permanencia del Sevilla, al acumular dos goles y cuatro asistencias en veinticuatro participaciones.

En el presente curso, el entrenador Luis García Plaza alineó a Oso como titular en los dos primeros partidos de LaLiga, ambos saldados con triunfo sevillista -Rayo (2-1) y Athletic Club (1-3)- y en los que el futbolista alicantino participó decisivamente con un gol y una asistencia.

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El Sevilla, en una breve nota de despedida publicada en su web oficial, "agradece a Oso su profesionalidad y entrega en su etapa como sevillista y le desea la mejor de las suertes en la nueva aventura profesional que emprende".

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