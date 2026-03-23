Oficial: El Sevilla destituye a Matías Almeyda

Matías Almeyda no continuará como director técnico del Sevilla. El equipo anunció la decisión la mañana de este lunes, después de sumar otra derrota en LaLiga que mantiene al equipo en peligro de descenso esta temporada.

Un anuncio que llega dos días después de la derrota del Sevilla (0-2) ante el Valencia, alargando la sequía de victorias que no llegan desde el pasado 22 de febrero (0-1) ante el Getafe. En los últimos diez partidos, los dirigidos por Almeyda suman apenas dos victorias, a cambio de cinco empates y tres derrotas.

"Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", comunicó la entidad nervionense.

Sin remedio y en peligro de descenso

Bajo la batuta de Almeyda, el Sevilla disputó 32 partidos -- 29 en liga y tres en Copa del Rey --, de los cuales ganó diez, empató siete y perdió 15; dejando un balance negativo en la gestión del argentino.

Después de 29 jornadas en LaLiga, el Sevilla se ubica en la posición 15 de la clasificación, pero con 31 puntos; apenas tres más que el Mallorca, que ocupa el puesto 18 (antepenúltimo) y marca la zona de descenso.

Javi Martínez junto a Matías Almeyda en un partido / Sevilla FC

Rotación de entrenadores

La salida de Almeyda a tan solo nueve jornadas del final de temporada en el campeonato español reafirma la tendencia el Sevilla, ya que desde 2022 no ha terminado la temporada con el mismo entrenador con el que la ha iniciado.

El último en conseguirlo fue Julen Lopetegui, quien terminó la temporada 2021-22 y finalmente salió en octubre de 2022. Desde entonces han pasado por el banquillo del Sevilla, sin terminar la temporada, siete entrenadores:

Jorge Sampaoli : Octubre 2022 - Marzo 2023

: Octubre 2022 - Marzo 2023 José Luis Mendilibar : Marzo 2023 - Octubre 2023

: Marzo 2023 - Octubre 2023 Diego Alonso : Octubre 2023 - Diciembre 2023

: Octubre 2023 - Diciembre 2023 Quique Sánchez : Diciembre 2023 - Junio 2024

: Diciembre 2023 - Junio 2024 Xavier García Pimienta : Julio 2024 - Abril 2025

: Julio 2024 - Abril 2025 Joaquín Caparrós : Abril 2025 - Junio 2025

: Abril 2025 - Junio 2025 Matías Almeyda: Julio 2025 - Marzo 2026

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Cabe recordar que en todo caso, la última vez que se vio a Almeyda en el banquillo fue el 14 de febrero, cuando fue expulsado en un encuentro ante el Alavés por reclamos hacia el árbitro y suspendido por siete partidos. Luego de apelar la sanción -- reducida a cinco partidos -- , Almeyda se alistaba para volver al banquillo el próximo juego, ante el Oviedo.