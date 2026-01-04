La oferta de Sergio Ramos por el Sevilla alcanza los 400 millones

Más detalles sobre el regreso de Sergio Ramos al Sevilla. El camero se plantea hacerse con la propiedad del club y ya baraja los detalles económicos de este posible movimiento. Según 'The Athletic', Ramos estaría al frente de un grupo de inversores extranjeros, de origen estadounidense, que ha ofrecido una cifra cercana a los 400 millones de euros.

El futbolista se encuentra actualmente sin equipo tras finalizar su etapa en México, concretamente en el Rayados. Ahora, sus intereses van en otra dirección y es por eso que está dispuesto a darle al Sevilla una nueva imagen. En este proyecto, el defensa no sería el principal inversor, pero sí liderará la imagen pública. Si adquiriera el club hispalense, no podría regresar como jugador a LaLiga.

Sergio Ramos celebra con Rayados / @sergioramos

El Sevilla no está en su mejor momento. Ni deportivo ni institucional. Un problema que no asusta a Sergio Ramos, sino que le motiva. Actualmente, el fondo está esperando los datos de la auditoría externa para conocer exactamente la deuda que tiene el club, que parece rondar los 200 millones de euros, en caso de que se contabilice el préstamo de CVC de LaLiga.

Otra de las ofertas por el Sevilla procede también de capital americano y se había llegado a ofrecer 3.500 euros por cada una de las 103.467 acciones que pertenecen a las cuatro grandes familias dueñas: la familia Del Nido (28% de las acciones), José Castro y Grupo de Utrera junto a la familia Alés (23%), la familia Carrión (15%) y el conocido como Grupo de los Americanos (15%).