Ocampos por Pape Gueye, novedad en una lista aún sin Jordán

Es la única novedad en la convocatoria del Sevilla para el partido de este jueves en el estadio del Manchester United El senegalés no entró entre los inscritos para este torneo europeo y tampoco podrá jugar el domingo en Valencia

El extremo argentino Lucas Ocampos por el centrocampista senegalés Pape Gueye, no inscrito para la competición europea, es la única novedad en la convocatoria del Sevilla para el partido de este jueves en el estadio del Manchester United, ida de los cuartos de final de la Liga Europa, en una lista de la que sigue fuera Joan Jordán por lesión.

Ocampos, que cumplió un encuentro de sanción en LaLiga ante el Celta, sustituye entre los 22 citados este martes por el técnico sevillista, José Luis Mendilibar, a Pape Gueye, quien no entró entre los inscritos para este torneo europeo y tampoco podrá jugar el domingo en Valencia al ser expulsado por doble amarilla en el choque liguero del pasado viernes.

Además, como ya ocurrió frente al Celta, continúan sin estar disponibles para la ida de esta eliminatoria de cuartos en Old Trafford el mediocampista Jordán y el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, quienes no han superado sus respectivos problemas físicos, además de que el internacional con 'El Tri' tampoco fue inscrito el pasado febrero para la Liga Europa.

Por el contrario, formarán parte de la expedición del Sevilla que viajará este miércoles hasta Mánchester (Reino Unido) los tres futbolistas que, tras superar lesiones de larga duración, ya fueron convocados para el encuentro contra el Celta, si bien no tuvieron minutos: dos centrales, el brasileño Marcao Teixeira y el neerlandés Karim Rekik; y el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez.Rekik no juega desde el 2 de febrero ante el Barcelona por un problema en el tendón de Aquiles del que ya está recuperado; Marcao, casi inédito esta temporada, no lo hace desde el 2 de noviembre en la 'Champions' ante el Manchester City por una rotura muscular; y Papu Gómez, que se lesionó en el Mundial de Qatar, reapareció sólo unos minutos el 28 de enero contra el Elche antes de ser operado días después del tobillo derecho.

La lista de convocados, facilitada por Mendilibar tras una última sesión en Sevilla, la forman los porteros Bono, Dmitrovic y Alberto Flores; los defensas Jesús Navas, Montiel, Badé, Marcao, Nianzou, Rekik, Acuña y Telles; los centrocampistas Gudelj, Fernando, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Papu Gómez, Bryan Gil, Suso y Ocampos; y los delanteros Rafa Mir y En-Nesyri.