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SEVILLA FC

¡Nueva reducción de la sanción a Almeyda! La cumplirá ante el Valencia

El Comité de Competición aceptó la solicitud del Sevilla para adecuar la sanción de Almeyda, quien fue expulsado en el partido contra el Alavés el pasado 14 de febrero

Almeyda: “Todos los partidos son claves teniendo en cuenta que son diez”

Almeyda: “Todos los partidos son claves teniendo en cuenta que son diez”

Atlas News

EFE

Sevilla

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, cumplirá este sábado ante el Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán su último partido de sanción tras ser expulsado el pasado 14 de febrero ante el Alavés, tras lo que fue castigado con siete encuentros de suspensión, posteriormente con seis y ahora se han quedado en cinco.

Los servicios jurídicos del club, apoyados en una reciente modificación del artículo 127 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), relativo a las sanciones por protestas a los colegiados, por la cual rebajan la sanción mínima de dos a un partido, solicitaron al Comité de Competición la adecuación de la sanción con carácter retroactivo, petición que ha sido aceptada por este organismo.

El Sevilla informa en la tarde de este viernes en un comunicado de que, "de esta forma, la sanción se ve acortada en un partido, que se suma al que ya redujo el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) la pasada semana por las muestras de arrepentimiento del técnico".

Así, la sanción pasa de los siete partidos iniciales a cinco, cuatro de los cuales ya cumplió, ante el Getafe, Betis, Rayo Vallecano y Barcelona, respectivamente, y ahora Almeyda completará los cinco de sanción este sábado ante el Valencia y podrá sentarse en el banquillo, a la vuelta del parón de LaLiga por los encuentros de las selecciones nacionales, en el partido ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere.

Noticias relacionadas y más

Almeyda fue expulsado en el partido ante el Alavés y, después de solicitar explicaciones al árbitro y retrasar su salida del banquillo, el Comité de Disciplina de la RFEF le impuso un castigo de siete encuentro de suspensión.

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